'O Chicle', trasladado da Lama ata A Parda por unha proba pericial

José Enrique Abuín Gey, coñecido como 'O Chicle', en prisión provisional pola desaparición e morte de Diana Quer, foi trasladado este xoves desde o cárcere da Lama ata o edificio xudicial da Parda.

Chegou á sede xudicial pontevedresa ás 9.00 horas e permaneceu catro horas no interior, ata as 13:15 horas. O Chicle foi trasladado para que poidan practicarlle unha proba pericial nas dependencias do equipo psicosocial do Instituto de Medicina Legal de Galicia ( Imelga), pero ningunha das fontes consultadas puideron concretar de que tipo de proba forense se trata.

O edificio xudicial de Pontevedra é a sede máis próxima á prisión da Lama, onde foi trasladado o pasado mes de xaneiro desde o penal de Teixeiro por cuestións de seguridade.

Fontes consultadas por PontevedraViva indicaron que é xa a segunda vez que trasladan ao Chicle á sede do Imelga en Pontevedra. As instalacións do Imelga están no soto do edificio da Parda, pero Abuín Gey estivo no terceiro piso da sede xudicial, onde traballa o equipo psicosocial.

O traslado produciuse con total segredo, de modo que nin sequera transcendeu por que causa se produce.

O proceso xudicial pola desaparición e morte da moza madrileña lévao o Xulgado de Instrución número 1 de Ribeira (A Coruña), pero O Chicle tamén ten outra causa aberta polo intento de rapto dunha moza en Boiro o pasado día de Nadal de 2017, precisamente o delito que precipitou a detención de Abuín Gey e a súa posterior confesión sobre o lugar no que mantivo escondido o cadáver de Diana Quer durante 500 días, no fondo dun pozo dunha nave abandonada en Rianxo.