'El Chicle', trasladado á prisión da Lama por motivos de seguridade

José Enrique Abuín Gey, coñecido como 'El Chicle', chegará este mércores ao centro penal da Lama, onde permanecerá en prisión preventiva comunicada e sen fianza investigado polos delitos de detención ilegal, homicidio/asasinato e contra a liberdade sexual pola desaparición e morte de Diana Quer.

'El Chicle' permanece desde o 1 de xaneiro no centro penal de Teixeiro, situado na localidade coruñesa de Curtis, pero este mesmo mércores será trasladado á Lama por cuestións de seguridade. Chegará na mañá deste mércores na condución habitual de presos entre ambos os cárceres que realiza a Garda Civil.

O traslado débese a razóns de seguridade porque en Teixeiro está a cumprir condena un preso que pertence ao coñecido como clan de Os Fanchos, co que se asocia a 'El Chicle' e ao que presuntamente pertencía cando no ano 2007 foi detido por unha operación de narcotráfico.

Tras aquela detención, José Enrique Abuín estivo en prisión provisional e foi posteriormente condenado, pero, segundo transcendeu, delatou ao resto de arrestados, de modo que se gañou a fama de soplón e xeráronse desavinzas.

A xunta de tratamento de Teixeiro decidiu o traslado tras unha reunión mantida este mércores e programouse para facelo de forma inmediata. Ademais, cabe lembrar que o delito que se lle atribúe a 'El Chicle' adoita ter moi mala aceptación entre o resto de presos.

O traslado realízase ao penal da Lama e non a outro de fóra de Galicia por cuestións operativas, pois os xulgados de Ribeira nos que se instrúen as dúas causas que hai abertas contra el aínda teñen pendentes varias dilixencias nas que se require a súa presenza, entre elas, un rexistro previsto para esta mesma semana na nave da parroquia de Asados (Rianxo) na que apareceu o cadáver de Diana Quer no fondo dun depósito de auga de 10 metros de profundidade.

A causa xudicial relativa á desaparición de Diana Quer -a outra refírese ao intento de rapto dunha moza de Boiro o día de Nadal- está nestes momentos pendente do resultado da autopsia que se lle practicou ao corpo da moza madrileña nas sedes do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago de Compostela e Verín (Ourense).