Os bombeiros celebran a súa festividade co director xeral de Emerxencias e a ollada posta na comarcalización

Reordenar o actual mapa de emerxencias, aproveitar parques de bombeiros das cidades para mellorar o servizo de actuacións na contorna e cubrir zonas de sombra son os principais obxectivos establecidos desde a Xunta de Galicia para mellorar as intervencións en caso de incidencias.

Para abordar esta mellora é necesario, segundo indica o director de Emerxencias, Luís Menor, comarcalizar o parque municipal de bombeiros de Pontevedra. Por este motivo, non entende por que motivo desde a Deputación non se chegue a un acordo coa Xunta de Galicia para, a través do consorcio, buscar unha solución que permita esa comarcalización e a mellora do servizo.

Menor lembraba que se chegou a acordo con gobernos distintos ao da cor política da Xunta noutras provincias como A Coruña para abordar a comarcalización e garantir actuacións de emerxencia nun prazo máximo de dez minutos. Por iso non entende os motivos que levan a que o goberno de Carmela Silva se negue a negociar.

O responsable de Emerxencias indicaba que a vontade por parte da Xunta é dar pasos e aproveitar as instalacións actuais de Pontevedra para ofrecer un mellor servizo aos municipios próximos. "Pedimos que a Deputación recapacite para acometer este proxecto", indicou Luís Menor durante a súa visita ao parque de Bombeiros de Pontevedra durante este 8 de marzo. Esta data celébrase o patrón, San Xoán de Deus, destes traballadores.

A Xunta atópase á espera dunha reunión para buscar unha solución, indicaba Menor. O director xeral de Emerxencias lembrou que en casos de risco para a vida, os bombeiros de Pontevedra son avisados para intervir en concellos próximos. Con todo, insistiu en que non poden actuar nunha situación ordinaria e comentou a necesidade de establecer novas reunións entre a Xunta e a Deputación para buscar o ben dos veciños.

Ao acto deste xoves asistían diferentes cargos do exército, ademais dos concelleiros Demetrio Gómez e Alberto Oubiña, ademais dos populares Jacobo Moreira, Tomás Abeigón e José Luis Martín do mesmo xeito que a deputada Lupe Murillo. Tamén se atopaba presente o que foi durante anos xefe de bombeiros deste parque, Francisco Lage e o intendente da Policía Local, Daniel Macenlle, xunto a outros funcionarios municipais.

O actual xefe do servizo, Miguel Estévez, fixo balance das intervencións realizadas desde o parque de Pontevedra durante 2017 e reclamou un plan estratéxico de futuro para atender os riscos de toda a zona. Sinalou que está previsto que no futuro estudaranse os recursos humanos necesarios e as necesidades en material. Destacou a especialización e profesionalidade dos funcionarios que compoñen o persoal de Pontevedra.