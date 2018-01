Rueda contactará "este mesmo mes" con Pontevedra pola comarcalización dos bombeiros

O goberno galego iniciará "este mesmo mes" os contactos co Concello de Pontevedra para avanzar na comarcalización do parque de bombeiros da cidade, un proceso que a Xunta quere que sexa unha realidade antes de que finalice 2018.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o executivo autonómico remitirá a súa proposta ao alcalde de Pontevedra que, de entrada, mostrouse disposto a abordar este proceso sempre que haxa unha iniciativa "seria" respecto diso.

En todo caso, Rueda reiterou que "en solitario non o podemos facer", polo que volveu a demandar a colaboración da "administración competente", a Deputación de Pontevedra.

Tras o acordo coas deputacións da Coruña, Lugo e Ourense, "non renunciamos a facelo en Pontevedra", destacou o vicepresidente galego. "Todas entenderon que era o mellor e espero que a de Pontevedra tamén o faga", engadiu.

Alfonso Rueda sospeita que o goberno provincial "di non" porque se trata dunha proposta da Xunta, pero garantiu que "se ao final non pode ser" a comarcalización dos bombeiros de Pontevedra polo rexeitamento da Deputación, os concellos "non quedarán desatendidos pola parte que nos toca".

A Xunta espera non ter que recorrer a outras solucións que "non serían tan boas, eficaces e estables" como a comarcalización. Con esa medida, case todo o territorio da provincia entraría dentro do tempo de resposta de 20 minutos.

A partir de aí, sinalou Rueda, "habería que ver" se para cubrir algunhas zonas sería necesario combinalo coa creación de novos Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES), como reclama o alcalde de Cerdedo-Cotobade para o seu municipio.

"Hai que actuar con seriedade e vendo o que é necesario", asegura o vicepresidente da Xunta que, en todo caso, insiste en que sen a Deputación será "moi difícil" poder prestar un servizo "en condicións" a todos os cidadáns da provincia.