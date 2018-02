Xulgan un pontevedrés por abusar dunha menor no baño dun bar

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgará o vindeiro xoves 8 de febreiro un pontevedrés acusado de abusar dunha mellor no cuarto de baño dun bar. O fiscal pide que sexa condenado a catro anos de prisión.

Os feitos ocorreron entre as 17.00 e as 18.00 horas do 25 de maio do 2017 nun bar situado á beira dunha parada do autobús escolar. O fiscal sostén que a menor entrou no baño de mulleres e non pechou a porta, circunstancia aproveitada polo acusado para acceder contra a vontade dela e darlle senllos bicos na boca con lingua.

O acusado, segundo o fiscal, tamén lle tocou a cadeira á moza e, ao terminar, deulle unha pequena cantidade de diñeiro e díxolle, segundo o fiscal, "comigo vas ter futuro" e "non digas nada a ninguén". A nai da menor denunciou os feitos ao día seguinte.

Respecto diso, o escrito de acusación da Fiscalía sostén que o acusado adoitaba dar ao nenos diñeiro para chucherías.

A Fiscalía cualifica os feitos como un delito de abuso sexual e pide á Audiencia Provincial que condene ao acusado a eses catro anos de prisión e tamén á prohibición de aproximarse a unha distancia de 200 metros da menor e de comunicarse coa mesma por un período de oito anos.

Unha vez cumprida a condena, a Fiscalía pide que se lle impoña a medida de liberdade vixiada, consistente en prohibición de aproximarse a unha distancia de 200 metros da menor e de comunicarse coa mesma por un período de oito anos. Tamén que indemnice á súa presunta vítima con 1.500 euros.