O Partido Popular de Poio lembra que os carrís de Campelo deberían medir 3 metros

Zonas con carrís de 2,75 metros no anteproxecto da reforma de Campelo © PP de Poio

A concelleira do PP de Poio, Rocío Cochón, preguntará na próxima comisión de urbanismo polas dúbidas que lle xorden a raíz do anteproxecto das beirarrúas da zona de Campelo. Os populares sinalan que se viron obrigados a demandar unha copia deste documento que non pasou pola comisión de urbanismo.

Cochón indica que desde o Partido Popular queren que o proxecto se execute pero observan detalles sorprendentes que lles xeran dúbidas.

Desta forma, recóllese que nalgúns tramos os carrís terían 2,75 metros en lugar dos 3 metros establecidos por carril de forma regulamentaria.

Tamén se mostran sorprendidos pola previsión dunha plataforma única. Por ese motivo, o PP quere preguntar se os técnicos da Deputación Provincial deron o visto e prace para que se execute o proxecto e non quede nun anuncio do goberno bipartito "como nos ten afeitos", indica Cochón. Temen que estes cambios provoquen que a obra quede paralizada por culpa dos responsables municipais.