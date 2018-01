O PP anuncia o "inminente" inicio do soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro

Ante os veciños que quixeron acercarse este luns ao Centro Cultural de Monte Porreiro, o Partido Popular de Pontevedra presentou o proxecto definitivo para o soterramento da liña de alta tensión que cruza este barrio.

No acto, aberto a toda a veciñanza, os populares sinalaron que o inicio das obras do soterramento da liña de alta tensión en todo o tramo do barrio de Monte Porreiro é "inminente", pois neste momento tan só falta a licencia municipal para poder comezar.

Todo o proxecto transcorre por espazo público polo que a duración estimada das obras é de tres meses aproximadamente, dependendo das condicións meteorolóxicas.

Jacobo Moreira, deu os parabéns aos veciños presentes e agradeceu o "compromiso firme da administración galega" con este proxecto tras chegar a un acordo con Fenosa para que a empresa o incluíse no seu Plan de Inversións 2018-2020.