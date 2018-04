A liña de alta tensión de Monte Porreiro estará soterrada a finais de ano

Obras de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro © Mónica Patxot Obras de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro © Mónica Patxot

Un día "importante" para os veciños de Monte Porreiro. Así describiron as autoridades o inicio das obras de soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro. Unión Fenosa garante que "si no hay imprevistos" a finais de ano a subministración eléctrica será por cable, quedando sen uso as actuais torretas.

A compañía investirá 1,5 millóns de euros para soterrar 2.000 metros da liña de alta tensión que, actualmente, cruza este barrio pontevedrés. Farao desde a subestación de Mourente ata o río Lérez, segundo confirmou Julio Gonzalo, director de Unión Fenosa Distribución en Galicia.

Tras as tarefas previas que se están realizando desde finais de marzo, a partir da próxima semana abrirase a gabia para completar a canalización subterránea existente, uns 634 metros executados no seu día polo Concello de Pontevedra. Estes traballos concluirán en setembro, segundo as previsións de Unión Fenosa.

Unha vez terminada a canalización, explicou Julio Gonzalo, comezarase a desmontar a liña aérea, pasando á subministración eléctrica a través do cable a finais de ano e deixando xa sen uso as dez torretas de alta tensión instaladas no barrio, que serán desmontadas en xaneiro.

Tan só quedará unha torre, a beiras do Lérez, punto desde o que a subministración deberá volver realizarse pola vía aérea para sortear o río.

O delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, sinalou que os veciños estarán "satisfeitos" co resultado desta obra e agradeceu o "esforzo" realizado por Unión Fenosa para modificar o proxecto inicial e amplialo para que o soterramento chegase ata a subestación de Mourente.

Desde o goberno municipal, o edil Demetrio Gómez celebrou que esta actuación permita que o barrio "gañe moita calidade de vida" e destacou que "vai a quedar como queremos todos". Ademais, ofreceu á compañía "toda a nosa colaboración".

ESTACIÓN DE MOLLABAO

Con respecto á estación eléctrica de Mollabao, Unión Fenosa explicou que os plans iniciais da compañía contemplan derrubar o inmoble e "sacar fuera" os servizos que aínda se prestan no seu interior, algo que se fará "al mismo tiempo".

"Si no se llega a ningún acuerdo se demolerá", engadiu Julio Gonzalo.