Cubela e Balseiros, "medianamente satisfeitos" ante unha fusión que interesou a máis concellos

Quince meses despois da fusión entre Cerdedo e Cotobade, Jorge Cubela e José Balseiros recoñecen que o resultado do proceso superou as súas expectativas máis optimistas. Ambos explicaron que están "medianamente satisfeitos" porque se completou de forma "rápida, económica e eficiente" e sen ningún tipo de incidencia.

Tras completar o primeiro exercicio económico do municipio fusionado, ambos fixeron balance nun almorzo informativo celebrado en Pontevedra.

"Cada mes que pasa se fai realidade todo o que dixemos", resumiu Balseiros, que destacou que se "desmontaron" as críticas da oposición e da plataforma veciñal que se opoñía a esta unión e que auguraban, ironizou, que as "sete pragas de Exipto" ían caer sobre o municipio.

Cubela agradeceu o traballo "incansable" dos técnicos municipais e a "paciencia" dos veciños de Cerdedo-Cotobade que, pasado este tempo, gozan xa dun concello no que "todo funciona con normalidade".

Esta fusión, revelaron na rolda de prensa, interesou a outros alcaldes galegos, especialmente de zonas interiores das provincias de Lugo e Ourense, que "viñeron a preguntar polo proceso", explicou o presidente da xestora municipal.

Trátase, subliñou Cubela, dun "debate político aberto" no municipalismo galego, que espera que derive en máis fusións deste tipo. Para iso, pediu aos alcaldes que sexan "valentes". Entende que, unha vez "consolídense" as dúas unións que se produciron en Galicia, haberá máis rexedores que "reivindicarán" acordos similares.

"O futuro é ese e quen non o queira ver vai por mal camiño", engadiu.

Para soster as bondades desta fusión, ambos botaron man de datos que cualificaron como "obxectivos" e que demostran que tanto no territorio de Cotobade como no de Cerdedo a fusión só trouxo beneficio para os veciños.

Así, Cubela e Balseiros destacaron que o orzamento municipal consolidouse nos 5 millóns de euros, grazas ao aumento nos ingresos do Estado, o fondo de compensación da Xunta para os municipios fusionados e o Plan Concellos da Deputación. A iso sumouse, explicaron, unha "estrita" política de contención de gastos.

Ademais, para 2018 executaranse investimentos por máis de 8 millóns de euros, entre as que destacaron o saneamento de Tenorio (1,85 millóns), a ampliación da residencia de Cerdedo (1,70 millóns), a reforma das casas de mestres de Cerdedo (1,10 millóns), a mellora da PO-234 (650.000 euros) ou a humanización do núcleo da Chan (607.000 euros).

Cerdedo-Cotobade logrou, por outra banda, "potenciar" os servizos sociais, aumentando o gasto por habitante nesta materia de 124 a 150 euros. Os retos para este ano serán, adiantaron, mellorar o servizo de axuda a domicilio; e completar a ampliación da residencia de Cerdedo, que pasará de 18 a 59 prazas.

Fixar poboación e atraer a novos veciños é outra das liñas de traballo. Tras dar a benvida a 40 novos residentes, daranse novos pasos coa creación dun banco de aluguer de casas, priorizando os empadroamentos para gozar de programas e actividades municipais, dando "facilidades" para que as empresas e asenten no municipio ou reducindo "aínda máis" a presión fiscal.

Todo este proceso permitiu, segundo Cubela, cambios "significativos" nun municipio que está "perfectamente integrado" na área de Pontevedra.

Así, destacou, entre outras medidas, que se unificaron todas as taxas e que non se perdeu ningún servizo "senón todo o contrario", ao manterse abertas as dúas casas consistoriais, producirse melloras no PAC de Cerdedo, en toda a rede viaria e nos colexios do municipio, ampliarse o plan de compostaxe a Cotobade ou duplicarse os medios de Protección Civil.

En materia de emerxencias, engadiu, este traballo debe completarse coa comarcalización do parque de bombeiros de Pontevedra e a creación dun grupo supramunicipal (GES) que, radicado no termo de Cerdedo-Cotobade, acabe coas "zonas de sombra" na comarca.

De todo iso espera encargarse, tras as próximas eleccións municipais de 2019, o actual equipo municipal, con Cubela e Balseiros á fronte, un "tándem" que "se o partido así o quere" encabezará a candidatura do PP. Farano, aseguraron, "con moita ilusión" e que buscan aproveitar que a oposición "nin está nin se lles espera".