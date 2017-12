A ampliación da ponte de Rande entra en servizo entre autoridades e protestas

Protesta durante a inauguración da ampliación de Rande © VIGOÉ Abel Caballero e cargos socialistas na ampliación da ponte de Rande © PontevedraViva Mariano Rajoy durante o acto de inauguración da ampliación de Rande. © Moncloa Acto de inauguración da ampliación da ponte de Rande © PontevedraViva Acto de inauguración da ampliación da ponte de Rande © PontevedraViva

Pasados 36 anos da súa primeira inauguración, a ponte de Rande viviu este sábado un segundo acto inaugural que permite poñer en servizo unha actuación moi demandada e esperada, a súa ampliación. A cita organizouse pechando ata o milímetro cada detalle e contou cun desembarco no punto de encontro de autoridades e técnicos dispostos a celebrar un día histórico. Foi e desde este sábado os 60.000 usuarios diarios da infraestrutura xa poden circular polas 'ás' que ampliaron os carrís da ponte, pero a inauguración tivo unha cara b: unha protesta "contra a estafa das peaxes".

A protesta liderouna o BNG, que reuniu no acceso á AP-9 por Moaña, a poucos metros do lugar elixido para a inauguración, a un gruto de manifestantes coa intención de aproveitar que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, inauguraba Rande para denunciar o aumento das peaxes para partir do próximo 1 de xaneiro e demandar unha autoestrada "pública, galega e gratuíta".

Nun momento dado, mentres nunha carpa colocada para a ocasión esperábase que a inauguración fose inminente, un pequeno grupo dos manifestantes desprazouse a escasos metros e subiuse a un montículo. Os manifestantes despregaron diferentes carteis que conformaban a palabra "ESTAFA", pero a protesta durou apenas uns minutos, pois presentouse no lugar a Garda Civil e obrigounos a abandonar o lugar.

O BNG denunciou na súa conta de Twitter que a Garda Civil retivo e identificou a 15 militantes do seu partido, pero fontes oficiais consultadas aseguran que non tivo tal retención e que tan só se identificou a un pequeno grupo de manifestantes. Segundo as primeiras informacións, non se formulou ningunha denuncia polo particular.

A inauguración desenvolveuse con normalidade, coa presenza de Rajoy; o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o ministro de Fomento, Íñigo da Serna, e a presidenta do Congreso, Ana Pastor, entre outras autoridades e os responsables da obra e das empresas responsables da mesma.

Tanto Rajoy como Feijóo lembraron que xa no ano 1981 Rande foi unha ponte pioneira, a atirantada máis longa do mundo, cunha lonxitude de 1,6 quilómetros, e que ese carácter pioneiro confírmase con esta ampliación, un fito na historia da enxeñería civil ao ser a primeira ponte atirantado no mundo cunha ampliación da súa capacidade. É, ademais, "el primero de estas características que ha afrontado una obra de este calibre manteniendo el tráfico", segundo destacou Rajoy

A ampliación supón crear dous novos carrís da ponte entre O Morrazo e Vigo, que xa se poden usar desde este sábado, dando servizo á demanda xerada polo aumento do tráfico. "Rande se ha quedado pequeño para los 60.000 vehículos que circulan al día de media", destacou o presidente do Goberno, que, xunto con Feijóo tamén se acordaron de que a obra empezou a fraguarse no anterior goberno do PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente e o galego José Blanco como ministro de Fomento.

A ampliación realizouse seguindo un convenio con Audasa que establece que recuperará o investimento mediante a repercusión dunha subida do 1 por cento na peaxe de todos os tramos da autoestrada, incremento que se sumará á subida das peaxes xa anunciada para 2018 do 1,9 por cento do IPC xa en xaneiro e un 3,8 por cento máis adiante.

Ante tal subida, alcaldes do BNG na zona como os de Vilaboa ou Bueu, José Luis Poceiro e Félix Juncal, rexeitaron acudir á inauguración, á que si acudiu o rexedor socialista de Vigo, Abel Caballero. Os nacionalistas, xunto ao deputado e concelleiro pontevedrés Luís Bará acudiron á concentración de protesta en Moaña.