Gas, carburantes e peaxes lideran as subas de prezos en 2018... e falta a luz

Como cada 1 de xaneiro entraron en vigor novos prezos que encarecerán aínda máis o custo da vida de todos os españois. Así, gas, carburantes e as peaxes -en Galicia o caso máis notable é o da AP-9- custarán máis que ata hai uns días. E iso, sen contar a previsible subida da factura da luz, aínda por determinarse.

A tarifa de gas natural rexistrará unha subida da 6,2% fronte ao prezo do trimestre anterior. Segundo as compañías, débese a un encarecemento das materias primas. Manterase invariable, iso si, a parte regulada do recibo que depende o Estado.

Co barril de cru instalado por encima dos 60 euros, é previsible que a tendencia alcista que rexistraron os carburantes nos últimos meses mantéñase. O gasóleo sitúase en 1,137 euros o litro, o seu nivel máximo desde xullo de 2015, e a gasolina alcanza os 1,235 euros. Son datos do último boletín petroleiro da Unión Europea.

Xaneiro tamén comeza coa subida das peaxes da AP-9 e non será o único incremento que sufran en 2018. Por agora, o custo sobe un 1,9%. É o correspondente ao IPC acumulado do último ano. Pero, nuns meses, crecerá ata chegar ao total de 3,81 por cento con respecto aos prezos actuais. Cruzar a autoestrada da Coruña a Tui sairá por 22,98 euros.

Ademais da luz, tamén haberá que ver a evolución da bombona de butano, cuxo prezo se volverá a revisar a finais deste mes tras o máximo de novembro -14,45 euros-, ou da telefonía, xa que Movistar, o principal operador do mercado español, anunciou unha subida de prezos para as próximas semanas.

Polo menos, os principais concellos galegos, como o caso de Pontevedra, decidiron manter conxeladas un ano máis todas as súas taxas e impostos municipais, polo que os cidadáns non notarán unha maior carga fiscal por este lado.

2018, por outra banda, chega tamén coa subida do salario mínimo interprofesional nun 4%, ata os 736 mensuais -en catorce pagas-. As pensións, mentres tanto, apenas sufrirán cambios e crecerán unha media do 0,25%.