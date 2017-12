Rajoy, fin de ano en Sanxenxo, con polémica en Twitter incorporada

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, volveu a casa por Nadal e desde este sábado goza duns días de descanso nas Rías Baixas. A estancia serviralle para desconectar, pero tamén foi a desencadenamento dunha polémica na rede social Twitter polo seu uso do topónimo ' Sangenjo' en lugar do oficial 'Sanxenxo'.

O propio presidente orixinou a polémica ao compartir en Twitter que se atopaba en 'Sangenjo'. Tras a publicación, desatouse unha onda de críticas e comentarios, pero el aparentemente non se deu por aludido, pois horas despois mantiña o polémico topónimo escrito de forma incorrecto.

Sangenjo, Galicia. Terminamos el año en familia y con buenos amigos, momentos para disfrutar en mi tierra. MR pic.twitter.com/CQDpEmxBGS — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 30 de diciembre de 2017

Rajoy chegou a Sanxenxo ao mediodía deste sábado 30 de decembro, pero ás Rías Baixas xa á primeira hora da mañá. Tras voar a Vigo desde Madrid, fixo unha parada para o seu último acto público oficial do ano, a inauguración da ampliación da ponte de Rande.

Tras este acto, está previsto que goce de tres días coa súa familia e amigos e que se aloxe no seu apartamento a pé de praia en Silgar, que ten desde antes de casar e que recuperou como centro de operacións para todas as súas escapadas galegas a pesar dun parón estival de varios anos.

Ademais do seu habitual percorrido polo paseo de Silgar ou pola ruta da Pedra e da Auga, está previsto que goce dunha cea de Fin de Ano cos seus achegados, aínda que non transcendeu se optará polo mesmo plan de Noitevella co que recibiu 2017 no 'Casino La Toja', en A Toxa, en O Grove, onde acudiu coa súa muller, Elvira Fernández, e os seus grandes amigos Ana Pastor e José Benito Suárez Costa, presidenta do Congreso ela e presidente da Autoridade de Marín e Ría de Pontevedra el.