RADIO.- A playlist de Julia Varela, a nena que cantando soñaba con traballar na tele

Ninguén podía sospeitar no seu día que Julia Varela, unha nena que, do mesmo xeito que o resto de pontevedreses, xogaba na Ferrería e ía ás randeeiras da Alameda para dar para comer aos patos, chegaría a ser unha das xornalistas máis queridas de RTVE e, desde hai tres anos, a comentarista do festival de Eurovisión en España.

Quizá, tan só ela podía imaxinar así o seu futuro. Na playlist de PontevedraViva Radio, Julia recoñece que sempre quixo ser xornalista. "Desde que era pequena o meu pai gravábame imitando a presentadores, cantando… sempre quixen traballar na tele", explica.

Aínda que bromea con que, mesmo antes, xa tiña "ganas de comunicar". Debe ser por iso que só o "caballito Bandolero" de Antonio Molina permitía aos seus pais uns minutos de descanso cando os seus choros interrompían o seu descanso. "Eu creo que desde nena xa era hiperactiva", asegura nun programa no que repasa as cancións que marcaron a súa vida.

Os seus primeiros anos pasounos entre o seu Pontevedra natal e Chantada, a terra do seu pai. Foi ata que se foi a Madrid para estudar xornalismo. O primeiro ano, asegura entre risas, "ía como Alfredo Landa pola gran cidade" e vivía nunha residencia xestionada por monxas que lle resultou "demasiado hermética".

O seu traslado a un colexio maior mixto "cambiou a historia" e Julia Varela meteuse de cheo na dinámica da cidade na que, ademais de crear un círculo de amizades que aínda conserva hoxe en día, descubriu "outro mundo musical". A música, esoutra gran paixón na súa vida, que lle serviu para aproveitar ao máximo a súa etapa en Radio 3.

Foi pouco despois de entrar en RTVE. A primeira vez que se puxo diante dun micrófono, recoñece, "pensei que rompía o chan debaixo dos meus pés". Pero pronto aprendeu a controlar a súa voz e atopou un rexistro no que se atopaba cómoda. Eran os primeiros pasos profesionais dunha moza que, anos despois, puido dar o salto á televisión.

Agora, afirma estar "encantada" co seu traballo como reporteira no programa Comando Actualidad porque lle permite coñecer xente a diario. Pero, sen dúbida, a súa gran oportunidade está vinculada co festival de Eurovisión. O seu debut, en Viena en 2015 xunto a un José María Íñigo ao que sempre viu como referente. "Nunca lle dixen que era tan fan del", afirma.

E sempre con Pontevedra no corazón, cidade "que levo moi dentro alá onde vou". Tanto que, mesmo, asegura que "me faltou pouco para soltar algo sobre Pontevedra en Eurovisión".

Pero hai máis que a Julia Varela xornalista. Está a Julia Varela nai. O seu fillo Eloy é, sen dúbida, unha das maiores alegrías que lle deu a vida. Non é para menos. El e o seu marido, con quen comparte afección pola música. Adoitaban mandarse cancións dedicadas. Unha delas, toda unha declaración de amor, chegou a soar na súa voda cando a noiva apareceu na cerimonia.

Queres saber cal? Só tes que darlle ao play.