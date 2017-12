Comprarías este Porsche Panamera por 35.000 euros?... E se pertenceu a un narco?

Vehículo subastado polo Servizo de Xestión de Bens Intervidos ao Narcotráfico en Galicia © Fundación contra el Narcotráfico Vehículo subastado polo Servizo de Xestión de Bens Intervidos ao Narcotráfico en Galicia © Fundación contra el Narcotráfico Vehículo subastado polo Servizo de Xestión de Bens Intervidos ao Narcotráfico en Galicia © Fundación contra el Narcotráfico Vehículo subastado polo Servizo de Xestión de Bens Intervidos ao Narcotráfico en Galicia © Fundación contra el Narcotráfico

A Fundación Galega contra o Narcotráfico e o Colexio de Procuradores da Coruña informan dun aumento exponencial na xestión dos bens administrados -vehículos principalmente- a través do servizo de xestión de bens intervidos ao narcotráfico en Galicia.

Os rexistros multiplican por tres o volume de vehículos xestionados, pasando de 13 unidades xestionadas en 2016 a 37 vehículos durante este ano e 105.000 euros obtidos coas vendas desde a súa posta en funcionamento. Con todo e máis aló das cifras, "aínda modestas porque o servizo non fixo máis que empezar, o máis importante é a mensaxe que transmiten: que o servizo de xestión funciona e cada vez máis xulgados confían nel", afirman desde a FGCN.

Resulta especialmente importante, a xuízo da Fundación, a mensaxe de exemplaridade que se transmite á sociedade debido a que grazas ao servizo, os narcos desde o mesmo momento en que son detidos xa non difrutan dos seus bens "xa non se pasean no seu deportivo, ostentando luxo e impunidade", esperando un xuízo que tarda anos en celebrarse.

Merece ser destacado tamén o rendemento económico que ofrece este servizo, pioneiro a nivel nacional, debido a que ao permitirse a venda anticipada dos bens antes da celebración do xuízo, obtéñense recursos que doutra forma perdéronse pola depreciación dos bens, vehículos na súa maioría que en moitos casos acababan conviertiéndose en chatarra esperando unha sentenza.

A este respecto, e gardando a confidencialidade necesaria, apúntase que xa foron vendidos algúns vehículos de luxo incautados en importantes operacións antidroga realizadas recentemente.

O ben mais caro vendido ata a data foi un Porsche Panamera, adxudicado por 35.000 euros, un prezo moi atractivo con respecto ao seu valor de mercado, tamén un Jaguar ou un Pontiac dos anos setenta... Pero non todo é luxo, hai poxas mínimas desde 200 euros, porque o abano é moi amplo, desde modestos utilitarios e motocicletas a coches de luxo.

Ademais de coches, xa foi vendido un trailer e esperan a súa quenda para ser poxados un iate e unha decena de vehículos, cuxa saída ao mercado é inminente.

A través da web poden optar a estas propiedades persoas e entidades de calquera lugar, de España ou doutros paises. É a vantaxe da internet que ofrece "vendas con total transparencia e máxima difusión, evitando con iso os posibles temores a comprar un ben por parte dos veciños do narcotraficante", sinalan desde a Fundación e o colexio.

O servizo, que conta co apoio da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, é unha ferramenta deseñada para axudar aos xulgados na xestión dos bens intervidos desde o mesmo momento en que se produce un operativo antidroga, evitando con iso os cuantiosos problemas que ata agora supoñía a administración dos devanditos bens para as unidades xudiciais e policiais.

A autoridade xudicial está permanentemente informada e sempre decide sobre o destino final dos bens administrados polo servizo, prestado polo Colexio de Procuradores da Coruña.

RENDIBILIDADE SOCIAL

Un beneficio especialmente importante que se deriva deste servizo é a posible utilización con fins sociais dalgúns dos bens incautados, daqueles que por distintas razóns non se considere oportuno poñer á venda.

"É un dos grandes obxectivos que temos para o novo ano" -sinala Manuel Couceiro, o presidente da Fundación- "lograr que os bens retornen canto antes para beneficio da sociedade, para reparar, polo menos en parte, o enorme dano que as drogas e o narcotráfico deixáronnos". É o destino que desde o servizo quiren dar a bens como equipos informáticos e audiovisuais ou vehículos máis antigos que poden aínda ofrecer un importante servizo para entidades sociais e administracións locais.

Neste sentido hai algunhas xestións avanzadas, en coordinación coa Oficina de Recuperación e Xestión de Activos do Ministerio de Xustiza, coa que os responsables do servizo galego manteñen permanente contacto.