Detido un veciño de Pontevedra de 71 anos por traficar con haxíx

A Policía Local de Pontevedra procedeu á detención dunha persoa de 71 anos de idade por un presunto delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, concretamente haxix.

Segundo informaron fontes oficiais da Xefatura da Policía local, o pasado 28 de decembro, sobre as 20:30 horas, unha patrulla de axentes municipais procedeu á detención desta persoa.

Estas mesmas fontes sinalaron que desde hai tempo a Policía Local de Pontevedra estaba a recibir diversas queixas sobre as actividades delituosas que presuntamente estaría a cometer esta persoa de avanzada idade, actividades que consistían na venda de substancias prohibidas, tanto a persoas maiores como a menores.

Tras varios días de vixilancia, os axentes puideron constar o mesmo "modus operandi" por parte desta persoa. Tras contactar co presunto comprador que se achegaba ata el, case sempre en cafeterías preto do Hospital Provincial, o sospeitoso ausentábase do lugar e accedía á súa vivenda, regresando e efectuando a transacción.

Ata en tres ocasiones, os axentes da Policía Local constataron a venda de haxíx.

Deste xeito, o pasado día 28 de decembro, sobre as 20:30 horas, os policías despois de observar unha transacción e identificar o comprador, procederon á súa detención e traslado a dependencias policiais para a súa posta a disposición xudicial.