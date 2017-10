Unha sociedade que salva vidas

Taller práctico de reanimación cardiopulmonar (RCP) © QuirónSalud Miguel Domínguez Taller práctico de reanimación cardiopulmonar (RCP) © Sergas

Profesionais da UCI do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra impartiron este luns dous talleres prácticos de reanimación cardiopulmonar (RCP) dirixidos a persoal sanitario, pacientes e usuarios nos hospitais Montecelo e Provincial.

Con motivo da conmemoración do Día Europeo de Concienciación do Paro Cardíaco, durante tres horas, os profesionais amosaron a manobra básica de RCP a todas aquelas persoas que quixeron coñecer "como salvar unha vida".

Unha ducia de profesionais da Unidade de Coidados Intensivos e do servizo de Pediatría participaron nos obradoiros. O taller levado a cabo no Hospital Provincial estivo centrado na aprendizaxe desta técnica en casos pediátricos.

Tamén participou nesta iniciativa a equipa do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez coordinado pola Unidade de Coidados Intensivos (UCI). Os talleres estiveron dirixidos a empresarios do comercio e a hostalería de Pontevedra, e aos veciños, nun obradorio aberto ao público e establecido na entrada principal do hospital.

Para os talleres dirixidos a empresarios, que continúan este martes nunha nova sesión, inscribíronse un total de 30 profesionais.