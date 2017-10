340.000 euros para mellorar a contorna da rúa da Seca

Proxecto para a contorna da rúa de A Seca © Concello de Pontevedra

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra aprobou a contratación dun proxecto para mellorar a mobilidade na rúa da Seca e a contorna desta zona con dúas actuacións que suman unha cifra de 340.000 euros.

Raimundo González, portavoz do goberno local, anunciaba este luns que uno destes proxectos afectará ao primeiro tramo desta rúa, o tramo que toma co Camiño Vello de Castela e o entroncamento coa rúa José Malvar. Ampliaranse as beirarrúas e reducirase a vía de circulación a un só carril, cunha parte destinada a aparcadoiro de servizos. Este proxecto conta cun investimento de 224.967 euros e terá un prazo de execución de tres meses.

O segundo proxecto ten como obxectivo ordenar o último tramo da rúa Fernando Olmedo, onde no pasado estaba o lavadoiro da Seca. Neste caso, o prazo de execución das obras tamén será de tres meses e de 118.935 euros.

A primeira actuación, falada cos veciños que fixeron achegas, recóllense no proxecto. Eliminarase a zona de aparcadoiro que hai no cruzamento da rúa con Fernando Olmedo e Casimiro Gómez e ordenarase este espazo. Crearase unha nova praza con árbores e novas sendas peonís. Acougarase tamén o tráfico na zona e crearanse ao redor de 20 aparcadoiros en batería.