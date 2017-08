"Barquerito" sumarase aos dous carteis restantes da Feira da Peregrina

O rexoneador Diego Ventura no 2016 en Pontevedra © Diego Torrado Cayetano Rivera na praza de Pontevedra no 2016 © Diego Torrado Encierro para o festexo mixto deste sábado en San Roque CC BY-NC Conferencia organizada pola Coordinadora de Peñas Taurinas © PontevedraViva

Se non hai volta atrás na súa decisión, este sábado Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri, fará o seu último paseíllo na praza de San Roque. Un dos matadores frecuentes nos festexos da Peregrina decidiu cortar a coleta esta tempada e farao, como non podería ser doutra forma, na praza de Ronda, na corrida goyesca do dous de setembro.

Este sábado 12 compartirá o cartel de Pontevedra co seu irmán Cayetano e co rexoneador Diego Ventura. Os tres estarán en Ronda tamén. E xunto a eles David Fandila "el Fandi", Miguel Ángel Perera e verase se como se anunciou inicialmente, mantense a presenza de Manzanares, operado esta mesma semana dunha grave lesión de costas. Desde o xoves atópanse nos currais da praza pontevedresa os touros da gandería pacense dos Espartales, para a parte de rexoneo; e os correspondentes aos irmáns Rivera Ordóñez do ferro salmantino de María Loreto Charro.

Non aparecen nos carteis, pero podemos confirmar que hai outro mestre e outra figura taurina que se suman aos festexos do fin de semana: o mestre Juan Serrano Marqués, compositor do pasodobre titulado "Barquerito" dedicado ao novillero pontevedrés do mesmo nome; ambos de comezos do século XX. Esta peza vai ser reinterpretada por primeira vez na praza de San Roque, despois do inxente traballo logrado por Juan Parra e a colaboración recibida desde o Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra.

A Banda de Música de Ribadumia vai ser a encargada de devolver aquelas notas ao coso pontevedrés. Loxicamente non é posible dicir se será no primeiro ou no quinto touro cando se escoite, - todo depende do desenvolvemento da lidia -. Alberto Rocha, director da Banda de Ribadumía, si que nos avanzaba que será fácil de recoñecer polos afeccionados presentes "porque inclúe os típicos alalás das baladas galegas".

Espérase unha boa entrada para os festexos da fin de semana. A presenza compartida de Paquirri e Cayetano suscitou un notable interese no despacho de billetes, e o peche de feira agárdase que igualmente presente unha boa ocupación. Pecharán a Feira da Peregrina Juan del Álamo, Álvaro Lorenzo e Ginés Marín con touros de Santiago Domecq.

Do mesmo xeito que o pasado domingo 6 de agosto, axentes da Unidade de Cabalería da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá da Policía Nacional, realizarán tarefas de vixilancia ao redor da praza de touros e acompañarán a chegada dos toureiros e as súas cuadrillas. Esa presenza de policías dacabalo, aínda que se realiza por primeira vez este ano en Pontevedra, é habitual noutras cidades españolas ante eventos onde se contempla un importante número de persoas.

Doutra parte, entre as dúas fins de semana de festexos, a Coordinadora de Peñas Taurinas ofrecía este xoves 10 unha conferencia no Casino Mercantil a cargo de Antonio Castillo, afeccionado e libreiro. Unha charla que versou sobre escritores galegos que deixaron a súa rúbrica con textos taurinos. Nomes recoñecidos en maior ou menor grao como Vale Inclán, Emilia Pardo Bazán, Camilo José Cela, Enrique Labarta Pose, Alejandro Pérez Lujín, Luís Taboada e Coca ou Francisco "Cuco" Cerecedo, entre outros.