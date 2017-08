A Xunta anuncia a licitación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do Gran Montecelo

O Diario Oficial de Galicia publica, na súa edición deste mércores, a resolución pola que se anuncia a licitación da contratación do servizo de elaboración do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, do anteproxecto para a reforma e ampliación do Hospital de Montecelo, redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa da fase I da obra de construción do Gran Montecelo.

A Xunta destinará dous millóns de euros a este contrato, ao que se poderán presentar ofertas ata o 12 de setembro.

O proxecto do Gran Montecelo suporá ampliar o hospital público pontevedrés nunha superficie equivalente a dous hospitais comarcais, en torno a 40.000 metros cadrados na primeira fase. Na segunda fase mellorarase, ademais, a superficie actual.

O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal deberá ser sometido a exposición pública, publicado no DOG e contar cunha memoria ambiental e un informe urbanístico, entre outros trámites, antes da súa aprobación definitiva polo Consello da Xunta.

Os seguintes pasos cara a consecución do Gran Montecelo serán a redacción do proxecto de execución, a xestión da expropiación dos terreos necesarios e a licitación da obra que, previsiblemente, se comezará no ano 2019, unha vez superados todos os trámites necesarios.