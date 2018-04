O Gran Montecelo terá un novo edificio en zigzag e 1.400 prazas de aparcamento

Presentación do proxecto do Gran Montecelo en Pontevedra © Mónica Patxot Presentación do proxecto do Gran Montecelo en Pontevedra © Mónica Patxot Presentación do proxecto do Gran Montecelo en Pontevedra © Mónica Patxot Protesta de traballadores da xustiza na presentación do Gran Montecelo © Mónica Patxot

Aos poucos vanse coñecendo os detalles do futuro Gran Montecelo, un hospital no que a Xunta de Galicia investirá 140 millóns de euros e que, segundo Alberto Núñez Feijóo, será "máis humano, máis completo e máis amplo" que o complexo hospitalario actual. "Será un hospital que terá unha vixencia de medio século", destacou o presidente galego.

Ante numerosos alcaldes da área sanitaria Pontevedra - O Salnés e representantes da sociedade pontevedresa, Núñez Feijóo e o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, presentaron a imaxe que terá o novo hospital que, no seu conxunto, ampliarase ata os 118.000 metros cadrados.

A Xunta construirá un novo edificio na parte este de o complexo, que terá forma de zigzag, que estará conectado co resto do hospital.

Acollerá un renovado servizo de urxencias, a unidade de coidados intensivos ou a hospitalización con ingreso. Alí tamén se situarán as especialidades de maior complexidade e as novas unidades que se incorporarán ao catálogo da atención sanitaria en Pontevedra.

Unha vez construído, no ano 2021 segundo os plans da Xunta, iniciaríase a segunda fase do Gran Montecelo coa renovación integral do hospital actual. Nel centralizarase a atención ambulatoria. Adecuarase para os servizos de cirurxía maior ambulatoria, a cirurxía de curta estancia, un hospital de día e as consultas externas, entre outros.

Ademais, reservarase tamén espazo en todo este ámbito para posibles ampliacións posteriores ou novas dotacións.

O novo hospital de Pontevedra terá 720 camas -das cales un 57% serán en cuartos individuais-. O plan funcional recolle tamén tres novos quirófanos -ata un total de 20-, 280 consultas, gabinetes e salas técnicas (53 máis que na actualidade) e unha maior capacidade do hospital de día, que pasará a contar con 162 prazas fronte ás 109 de agora.

Por primeira vez haberá unha área única de urxencias, duns 2.500 metros cadrados, que contarán cun portelo de admisión única e estancias diferenciadas para adultos, nenos e pacientes con problemas xinecolóxicos. Ademais, ampliaranse de 61 a 117 os postos de urxencias e haberá novos espazos para a espera de familiares.

Tamén se mellorarán as salas de estar para pacientes e familiares e apostarase por unha maior humanización das áreas de diálises, oncoloxía, materno-infantil ou as estancias pediátricas -que terán mesmo un cine- e das áreas reservadas para os pacientes crónicos.

Entre os novos servizos, garantiu o conselleiro de Sanidade, o novo hospital de Pontevedra terá por fin unha UCI pediátrica e neonatal, así como unha unidade de oncoloxía radioterápica e unha unidade de diagnóstico por medicina nuclear.

1.400 PRAZAS DE APARCAMENTO

A novidade deste avance do proxecto construtivo do Gran Montecelo chegou da man dos aparcadoiros. A Xunta optou, por consello dos técnicos, por modificar a súa formulación inicial. Así, contémplanse ata 1.400 prazas de aparcamento.

Sanidade aínda non decidiu se o novo aparcadoiro será gratuíto ou se será xestionado por unha empresa privada ou unha entidade social

Catrocentas delas estarán próximas á nova área de urxencias que, ademais, contará cun pequeno heliporto. O resto, unhas mil máis, formarán parte dun aparcamento a varias alturas que se construirá onde está o actual, na parte oeste do hospital.

Sanidade aínda non decidiu, iso si, se o novo aparcadoiro será gratuíto ou se será xestionado por unha empresa privada ou unha entidade social vía concesión administrativa.

Para a mobilidade de todo este ámbito sanitario, a estrada actual que discorre por diante do hospital pasará a ser unha vía de uso interno para servizos, ambulancias e pacientes, mentres que os accesos faranse a través dun viario de nova construción que, a modo de by-pass, rodeará todo o complexo hospitalario.

A Xunta mantén o seu obxectivo de licitar a primeira fase do Gran Montecelo, a construción do novo edificio, no primeiro trimestre de 2019. "Non teño dúbidas de que esto vai en serio", destacou Núñez Feijóo, que agradeceu a colaboración do Concello para que o hospital sexa unha realidade canto antes.

A este respecto, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sinalou que o "único problema" que ten o Gran Montecelo " é que se tardou oito anos en facelo", lembrando a aposta anterior da Xunta por un novo hospital en Monte Carrasco, rexeitado pola sociedade pontevedresa.

"A partir de aí cambiou a cousa e hai un compromiso de tempo que se está cumprindo", destacou Fernández Lores, que avanzou que hai certos cambios no proxecto aos que "temos que botarlle un vistazo", como as modificacións nos aparcamentos, ao entender que poderían provocar un maior número de expropiacións.

TRABALLADORES DE XUSTIZA

Aproveitando a presenza de Núñez Feijóo en Pontevedra, os traballadores da xustiza, que levan máis de dous meses en folga, acudiron ata as inmediacións da delegación da Xunta para recibir ao presidente e ao seu vicepresidente, Alfonso Rueda, "como se merecen".

Con esta concentración esixiron, unha vez máis a dimisión de Rueda pola súa xestión deste conflito. Ademais, os traballadores mostraron o seu malestar porque se lles impedise a entrada ao edificio administrativo, onde querían acceder para presentar por rexistro unha reclamación polos descontos efectuados nas súas nóminas por secundar a folga.