Un itinerario peonil a pé de rúa unirá as estacións de tren e autobús

Infografía da fronte da estación co novo itinerario peonil © Xunta Infografía da fronte da estación co novo itinerario peonil © Xunta Convenio para o impulso da estación intermodal de Pontevedra © Cristina Saiz Convenio para o impulso da estación intermodal de Pontevedra © Cristina Saiz Convenio para o impulso da estación intermodal de Pontevedra © Cristina Saiz

Pontevedra terá un espazo intermodal, entre as estacións de tren e autobús, que a Xunta describe como "de futuro" e adaptada ás necesidades dos cidadáns da Boa Vila. Así o destacou a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tras a firma do convenio entre o goberno galego e o Concello que impulsará definitivamente este proxecto.

Esta intermodalidade, dixo, facilitará os desprazamentos entre ambas as terminais dunha forma "áxil e segura" e contribuirá a "facer cidade" en Pontevedra, ao incluír os estándares urbanos que se aplican no resto da cidade, priorizando os tránsitos peonís.

Esta actuación conta cun orzamento de 4 millóns de euros, dos que o Concello asumirá un máximo dun millón. Preténdese contratar a obra no segundo semestre de 2018 e terán, previsiblemente, un prazo de execución de doce meses.

O proxecto, acordado entre a Xunta e o Concello, prevé adecuar toda a zona exterior entre ambas as estacións, unindo as terminais mediante un itinerario peonil a pé de rúa que está protexido por unha pérgola en cores branco e azul.

Inclúese a reordenación da zona actual de aparcadoiro fronte á estación de autobuses, que incluirá unha parada de taxi e un espazo 'kiss & ride' para poder parar fronte á terminal para deixar ou recoller pasaxeiros.

Ademais, suprimirase a actual saída da estación de autobuses, na Rúa da Estación, e crearase un novo acceso por Josefina Arruti, que terá dous carrís de circulación, beirarrúas de metro e medio e semáforos a demanda. Esta última actuación permitirá recuperar tamén parte do río Gafos que está tapado na actualidade.

Tamén haberá un novo peche perimetral, renovaranse todos os servizos e poñerase nova iluminación en todo este ámbito urbano.

Dentro deste proxecto, a Xunta incluirá tamén a reforma da actual terminal de autobuses, valorada en 1,5 millóns de euros. Prevese renovar toda a fachada e a cuberta das instalacións e, no seu interior, reordenar todos os espazos, colocar un teito novo e mellorar os sistemas eléctricos, iluminación e mobiliario.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, cualificou este acordo como "moi positivo" ao entender que se trata dun proxecto "necesario" para Pontevedra e afectar a unha zona "sensible" da cidade. Ademais, valorou o consenso alcanzando entre as dúas administracións xa que "é a mellor maneira de facer as cousas".

"Agardo que se contrate o máis axilmente posible e se consensúe tamén o tratamento en superficie", destacou Fernández Lores, que celebrou que este espazo intermodal "entre dentro do modelo de cidade que defendemos".

Alfonso Rueda, pola súa banda, tamén agradeceu a "vontade de diálogo" que a Xunta atopou no Concello fronte a outras administracións que, dixo, apostan por unha "política de confrontación", o que impide desenvolver as actuacións previstas.

O vicepresidente galego destacou que Pontevedra está ante unha lexislatura "histórica" en materia de investimentos, ao incluír nos compromisos presentes e futuros, xunto coa estación intermodal, a ampliación de Montecelo, a reforma do antigo edificio administrativo de Benito Corbal, a variante de Alba e o novo edificio xudicial da Parda.