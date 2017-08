A nova empresa da auga deberá investir, como mínimo, 13 millóns no saneamento do rural

Toda empresa que queira aspirar a xestionar o servizo de abastecemento de auga e saneamento de Pontevedra, un dos contratos máis suculentos que sacará a licitación o Concello nos próximos anos, deberá investir, como mínimo, 13 millóns de euros no saneamento do rural. É unha das obrigacións que se incluirán no novo contrato.

Con ese diñeiro, máis o canon de 1,5 millóns de euros en efectivo que deberá satisfacer a compañía adxudicataria, o goberno municipal calcula que poderá abordar toda a rede de saneamento nas parroquias de Santa María de Xeve, San Andrés de Xeve e Verducido. O Concello espera, ademais, que as empresas melloren estas previsións.

Esta é unha das principais novidades que incluirá o novo contrato que, a falta de varios informes, será licitado de forma "inminente", segundo explicou o portavoz do goberno municipal, Raimundo González.

Ademais, a empresa deberá facerse cargo de tres cuestiones que, ata agora, corría por conta da administración municipal ou dos propios consumidores.

Trátase do mantemento de todas as fontes públicas do municipio, do mantemento dos contadores de auga e do mantemento das acometidas de auga e das redes de rede de sumidoiros.

Tamén, como xa se anunciou, o Concello modificará a ordenanza fiscal en vigor para que, co novo contrato, cada cidadán pague a auga que consuma, eliminando o mínimo que existía ata o momento, quince metros cúbicos.

Este cambio, garantiu González, non supoñerá un aumento na factura dos cidadáns e, pola contra, a maioría deles verán reducido o gasto ao non alcanzar o mínimo que recollía o contrato anterior.