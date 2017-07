Completar o saneamento e o abastecemento de auga no rural, cifrado en 56 millóns de euros

Raimundo González, concelleiro de Facenda no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

O goberno municipal marcouse como prioridade completar o saneamento e avanzar no despregamento do abastecemento de auga no rural. Espera que, polo menos, unha gran parte dos proxectos sexan financiados con cargo ao novo contrato de auga, cuxa tramitación segundo o edil responsable desta área, Raimundo González, atópase "moi avanzada".

Aínda que o Concello non se marca prazos, confían en que o contrato poida licitarse antes de que finalice este ano. Estará valorado nuns 140 millóns de euros e adxudicarase por 20 anos.

Máis aló das cuestións administrativas que se resolveron nas últimas semanas, entre elas as cláusulas de revisión de prezos, os técnicos municipais finalizaron a redacción dos anteproxectos de todas as obras que se pretenden incorporar como melloras.

É dicir, aquelas empresas que oferten executar máis obras -en base á priorización que realizará o Concello- obterán máis puntos na mesa de contratación.

As melloras están valoradas en case 59 millóns de euros, segundo explicou Raimundo González, quen destacou que a empresa adxudicataria debe realizar estes investimentos dentro dos tres primeiros anos de contrato.

A prioridade será completar o saneamento. O Concello calcula que para iso haberá que investir 25,6 millóns de euros. González explicou que, actualmente, só quedan sen saneamento unhas 1.200 casas do rural, aproximadamente un 15% de todo o parque de vivendas que existe nas parroquias.

Haberá actuacións en todas as parroquias. Os principais investimentos serían para San Andrés de Xeve (5 millóns), Verducido (4,7 millóns), Campañó (4,1 millóns), Bora (2,7 millóns), Santa María de Xeve (2,6 millóns), Alba (1,9 millóns) e Cerponzóns (1,7 millóns). Con elas quedaría completado todo o saneamento.

No caso de que as empresas non completen estas actuacións coas súas ofertas, o Concello asegura que se afrontarán co canon que pagará a empresa ou con fondos propios.

Para estender a rede de abastecemento de auga a todas as parroquias situadas na marxe esquerda do Lérez necesitaríanse 30,2 millóns de euros. Os proxectos redactados destinarían para este fin 7 millóns a Marcón, 6,3 millóns a Mourente, 4,9 millóns a Salcedo, 4,9 millóns a Bora, 3 millóns a Lourizán e 2 millóns a Tomeza.

As melloras completaríanse con outras actuacións, valoradas en 2,3 millóns. Serían a impermeabilización da ETAP de Monte Porreiro, as renovacións do bombeo en Monte Porreiro e Montecelo e melloras na rede en Echegaray e a rúa Portagrande, no ámbito de Conde Bugallal.