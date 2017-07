RADIO.- Se conseguir metas depende de tí, por que non o tentas?

Hai circunstancias nas que aquilo que quixemos facer, ou planeabamos facer, de súpeto, de fan realidade. Sucede por casualidade?. María González considera que é resultado da "sincronicidad". Esta, segundo Carl Jung, é a unión de acontecementos exteriores e interiores a unha persoa, que aínda que non se poidan explicar, teñen un sentido para esa persoa á que lle sucede.

Gráficamente: a quen non lle sucedeu que estea a pensar en chamar por teléfono a alguén e nese momento ese alguén lle chama?. Iso é a sincronicidad. Como se explica neste Dale la vuelta de PontevedraViva Radio, a sincronicidad non só se produce con persoas, senón tamén coas circunstancias que vivimos. Isto é, "que todas esas conexións podémolas usar a favor de nós mesmo, ou contra nós mesmos".

Nese punto do Dálle a volta, centrámonos en exporse metas que reporten benestar. María González explica, pautadamente, como conectarse con ese "inhalámbrico" para canalizar as metas e obxectivos que se teñan e que estes se materialicen. Se o que vas obter é beneficioso, por que non probar?.