RADIO.- A maternidade e o empoderamento feminino en Dale la vuelta

Moito se fala do empoderamento feminino e neste caso, María González sinálao en PontevedraViva Radio para falar da maternidade. Trátase dun "tomar conciencia" de todas as novidades que leva e unha vez "tomada" decidir por un si ou un non.

A partir dese momento, e se a decisión é un si, María González explica - como matrona - as múltiples decisións que se poden seguir tomando para planificar o parto.

Xestionar para quitar medos, dúbidas, dores e volver facer uso dese empoderamiento, "usar o teu propio poder" durante o proceso de embarazo, durante o parto e tras o mesmo. Esta organización é fundamental, porque o novo ser tamén vai recibir deste período a súa "herdanza xenética" ou epixenética.

E como engade a nosa formadora en benestar en Dale la vuelta "porque se pode gozar desa etapa".