O parricida de Moraña, sentenciado 'in voce' a prisión permanente revisable

O xurado tívoo claro. David Oubel asasinou brutalmente ás súas dúas fillas, Candela e Amaia, cunha serra radial e un coitelo de cociña. Fíxoo con aleivosía e aproveitándose de que as nenas estaban "indefensas". O veredicto de culpabilidade foi unánime.

A maxistrada tampouco dubidou. A titular da sección cuarta da Audiencia, Nélida Cid, non demorou a súa sentenza e condenou 'in voce', na propia sala, ao parricida de Moraña á pena de prisión permanente revisable. É o primeiro español ao que lle impón esta medida, desde que se aprobou a súa inclusión no Código Penal.

Tras pouco máis de hora e media de deliberacións, o xurado considerou acreditado que Oubel matou as súas fillas Candela e Amaia, de nove e catro anos, usando unha serra radial eléctrica e un coitelo de cociña, e tras drogalas previamente para reducir as súas posibilidades de defensa.

O tribunal entende que o fixo, ademais, con aleivosía como demostran, entre outras cuestións, as dez veces que atacou á súa filla maior, á que non lle fixeran efecto os sedantes que obrigou a inxerir ás nenas, para evitar que se escapase.

O xuízo estivo marcado pola confesión de David Oubel, que recoñeceu ante o tribunal matar ás súas fillas e estar "muy arrepentido", descartando ademais que sufrise algún tipo de trastorno mental.

Ante esta confesión, o seu avogado aceptou que o parricida confeso, tal e como solicitaba o fiscal e a acusación particular, fora condenado á pena de prisión permanente revisable.

Xunto coa prisión permanente revisable, o parricida non poderá achegarse a menos dun quilómetro da nai das nenas nin comunicarse con ela por un período de trinta anos e deberá indemnizala con 300.000 euros polo dobre asasinato.