Gran expectación mediática na Audiencia Provincial para o xuízo con xurado a David Oubel

Expectación mediática na Audiencia Provincial para o xuízo con xurado a David Oubel © PontevedraViva

As inmediacións e a planta baixa da Audiencia Provincial de Pontevedra atópanse este martes 'invadidas' por traballadores dos 27 medios de comunicación acreditados para cubrir o xuízo con xurado contra David Oubel Renedo por presuntamente asasinar as súas fillas de nove e catro anos cunha serra radial na súa casa de Moraña o 31 de xullo de 2015.

Oubel chegou á Audiencia Provincial uns minutos antes das dez da mañá, cando empezaba na planta baixa dese edificio xudicial a selección dos membros do tribunal popular que se encargarán de xulgarlle. Oubel, que chegou entre fortes medidas de seguridade, presentaba unha imaxe moi cambiada con respecto ao momento da súa detención en 2015, co pelo semi rapado e barba longa, ao puro estilo mohicano.

Desde entón, permanece nunha dependencia especial do inmoble á espera da súa declaración. Esta está prevista para a mañá deste martes, pero descoñécese a hora, pois previamente debe quedar configurado o xurado e as partes deben realizar as súas exposicións previas.

Unha das grandes incógnitas coas que comeza este xuízo é a de saber se Oubel falará ou non ante o tribunal. Desde a súa detención o propio día do crime e durante toda a instrución xudicial desta causa optou por gardar silencio e ata agora nunca deu a súa versión do ocorrido. Este martes podería adoptar a mesma estratexia xudicial ou responder unicamente ao seu avogado defensor, un letrado da quenda de oficio ao que lle asignaron o caso.

Para este martes tamén están citados as 13 testemuñas citadas para o xuízo, dos que seis son axentes da Garda Civil que investigaron o dobre crime. Para o mércores 5 están previstas as probas periciais, co paso pola sala de vistas de 15 especialistas, e as partes acudidas na causa poderán emitir os seus informes. O xoves 6, segundo as previsións, o xurado empezaría a deliberar.

A Fiscalía e as acusacións popular e particular solicitan a pena de prisión permanente revisable. O fiscal do caso, Alejandro Pazos, confirmouno este martes antes de entrar na Audiencia, á vez que aseguraba que "creo que hay elementos suficientes para condenarle". "Hoy lo que importa es el veredicto del jurado y éste no se pronuncia sobre la pena", aclarou.

Ante a previsible estratexia da defensa do parricida, que na fase de instrución alegou que Oubel sufrira un "trastorno mental transitorio", que o faría inimputable por estes feitos, Pazos asegurou que "pueden alegar muchas cosas y podremos combatirlas todas ellas".