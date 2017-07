O avogado do parricida confeso de Moraña asume todas as acusacións e a prisión permanente revisable

O xuízo polo dobre parricidio de Moraña encara a súa recta final cos informes das partes acudidas na causa e a posterior deliberación por parte do xurado, todo co camiño cada vez máis achandado para a previsible condena do único procesado, David Oubel Renedo. O home confesou na primeira sesión da vista oral o brutal crime e o seu avogado defensor, Luciano Canedo, sorprendeu na segunda sesión ao mostrar a súa conformidade con todas as conclusións e acusacións o fiscal.

Tras os informes dos peritos deste mércores, no momento das súas conclusións, o avogado defensor deu a coñecer ao tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial que modificaba as súas conclusións preliminares, nas que alegaba un trastorno mental transitorio do seu cliente. Agora manifestou a súa "conformidad con los hechos relatados por las acusaciones", que cualifican os feitos como dous delitos de asasinato con aleivosía agravados.

Ademais, o avogado defensor mostrou a súa conformidade con todas as conclusións do fiscal, de tal modo que asume a súa petición de condena. Tanto o representante do ministerio público, Alejandro Pazos, como o avogado da nai das falecidas, Valentín Vallejo, piden que David Oubel sexa condenado á pena de prisión permanente revisable, de modo que o letrado do acusado agora tamén pide esa condena.

Nas súas conclusións, o letrado sinalou que estaba conforme coas acusacións "al haberlo manifestado así en el acto del juicio oral Don David Oubel de manera libre y haber perdido perdón y haber manifestado que se arrepiente de los hechos". O acusado, xa parricida confeso desde a primeira sesión do xuízo, rompe así con toda posibilidade de ser absolto polo dobre crime. De todas maneiras, todo queda pendente do veredicto do xurado, que comezará a deliberar este xoves.

