Os participantes do reto "Xuntos no Camiño" afrontan dúas novas etapas

Os colectivos de Pontevedra e de Vigo que participan no reto "Xuntos no Camiño" están completando este sábado un novo tramo do Camiño Portugués.

A primeira hora da mañá saían desde Redondela e chegarán pola tarde a la Boa Vila.

Está previsto que o nutrido grupo de participantes chegue sobre as 4 da tarde ao albergue da rúa Otero Pedrayo, desde alí desplazaranse andando, acompañados de música, ata a Peregrina, para rematar a etapa en torno as 5 cinco da tarde.

Posteriormente as distintas asociaciones teñen programado unha obra de teatro no albergue a cargo do Grupo Migallas.

Moitos dos participantes durmirán no propio albergue xa que para o domingo está programada outra etapa, a partires das oito da mañá, entre a capital e a area recreativa do Río Barosa, en Barro.