Xuntos no Camiño completa dúas novas etapas

Participantes na iniciativa "Xuntos no Camiño" © Anedia A iniciativa "Xuntos no Camiño" chega á Barosa © Anedia

De Redondela ata a área recreativa da Barosa, esa foi a distancia percorrida este fin de semana polos participantes na iniciativa Xuntos no Camiño.

Fixérono en dúas etapas. A deste domingo partiu desde o albergue de peregrinos onde pasaron a noite despois dunha divertida sesión de teatro a cargo do grupo Migallas.

Á primeira hora da mañá dominical, unhas 80 persoas, entre adultos e nenos, se enfundaban os seus chalecos reflectores para empezar a ruta.

As caras de satisfacción que mostraban todos en Barro tras completar esta etapa é unha mostra do orgullo co que están a demostrar que certas enfermidades crónicas, como a diabetes, o Crohn ou a parálise cerebral, non son un impedimento para culminar aspiracións vitais como o Camiño de Santiago.