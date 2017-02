Cerdedo-Cotobade aforran 40.000 euros no servizo de mantemento do alumeado

Servizo de mantemento do alumeado en Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade puxo en marcha o novo servizo municipal de mantemento da iluminación pública, que desde esta semana esténdese por todo o municipio con recursos propios, conformados polo persoal, o guindastre e a maquinaria que ata agora operaban no territorio de Cerdedo.

O equipo de traballo, segundo o goberno local, xa se atopa funcionando a pleno rendemento atendendo ás 21 parroquias do municipio despois de que se realizase unha análise das incidencias, as necesidades e as horas traballadas e determinásese que os recursos municipais poden cubrir esta prestación mantendo os parámetros de calidade.

A remunicipalización integral do servizo de mantemento da iluminación pública, ademais de supoñer a xestión desde o goberno local, tamén permite o aforro dun contrato de 40.000 euros anuais ás arcas municipais, xa que Cotobade contaba cun servizo externalizado. O alcalde Jorge Cubela considera que agora se pode desenvolver este labor con persoal propio e destinar o aforro do diñeiro a outros servizos públicos.

Cubela entende que esta iniciativa e outras similares que se producen pola unificación de recursos serven para mostrar a eficiencia e a capacidade de aforro que se logra grazas á fusión.