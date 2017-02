PontevedraViva comparte a súa experiencia cos universitarios no Día Mundial da Radio

O concerto parte das actividades do Día Mundial da Radio © Universidade de Vigo Diego Espiño e Marisa Ciorda © Universidade de Vigo

Con motivo de conmemorar o Día Mundial da Radio, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (FCSC) convidou os redactores de PontevedraViva, Marisa Ciorda e Diego Espiño, a un encontro co alumnado que tivo lugar a mañá do 13 de febreiro. Tamén se quixo utilizar a xornada para dar a coñecer a radio universitaria El Escaparate, formada por 24 estudantes do campus.

O coloquio tivo como obxectivo ensinar aos interesados o proceso de creación dunha radio online, favorecido pola democratización da Internet e os poucos recursos necesarios para a súa posta en marcha en comparación coa radio tradicional. Á súa vez, Espiño e Ciorda, responsable de Radio PontevedraViva, quixeron destacar o "amplo espectro" que cobren os proxectos online e máis concretamente a radio, que atopa nos mozos o seu público principal. Aínda que o consumo radiofónico por Internet non aumenta ao mesmo nivel que o escrito, inciden en que os estudantes "non teñan medo a probar".

Unha vez finalizado o encontro, continuouse a celebración cun concerto e un xantar gratuíto para así coller forzas para unha tarde de gravación en directo que empezaría ás 16:30 horas a cargo de El Escaparate. A iniciativa, que comezou a súa andaina en marzo do 2016, busca crear podscast atemporales para non limitar o seu consumo e enfocan o seu futuro á procura de entrevistas a "persoas de certo nome ou relevancia", segundo as palabras de Carol Buceta, produtora do magazín.