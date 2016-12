E catro anos despois...comezou PontevedraViva Radio

Marisa Ciordia, responsable de PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

A finais de marzo PontevedraViva comezaba a emisión 24 horas diarias de PontevedraViva Radio. Un proxecto pioneiro en Pontevedra que supón un punto de inflexión no hábito de escoitar radio. Internet substitúe ao tradicional transistor e os seus contidos pasan a estar a disposición do oínte en tempo real e no momento que o desexe a través de podcast.

Conxuga programas de produción propia coa difusión doutras emisións online como Carne Cruda de eldiario.es, A Cafetera de radiocable.com, Metrópoles Delirantes; O Escaparate, realizado polos alumnos da Facultade de Ciencias Sociais do Campus desta capital; ou a última incorporación: A altas horas, para os seguidores da música indie.

Resultou notable a acollida que neste tempo ten A playlist de..., entrevistas intimistas aderezadas cos gustos musicais de cada invitado. Nestes meses compartimos confidencias co productor e músico Gonzalo Maceira , o actor Xosé Manuel Esperante, o empresario Gerardo Lorenzo ou coa política de Ciudadanos María Rey. Nos Cara a cara outros tantos nomes propios contáronnos a súa experiencia vital tras estar en campos de refuxiados, como Pedro Rial; o seu agradecemento a un premio desde a súa cidade como foi Teresa Fernández Valdés de Bambú Produciones; ou a súa historia de superación persoal como Manuel Cruces.

Compartimos os faladoiros das Conversas na Ferrería con decenas de asistentes; nenos, adolescentes, adultos, maiores...todos seguen tendo opinión neste programa. Como tamén a teñen noutro faladoiro, o deportivo, da Trastienda pola que seguirán pasando xogadores, directivos e afeccionados. Nestes meses, tamén puxemos voz con Do gris ao violeta a esas mulleres pontevedresas traballadoras, pioneiras ou que foron represaliadas. Non nos perdemos un só dos Festivais Rías Baixas e os máis pequenos da casa teñen o seu particular fonoteca de contos coa familia Sachoconto.

E entre programa e programa, a música é fundamental. Apostamos por difundir a música de aquí, feita por artistas de aquí. Desde a tradicional ata a máis actual. Aos poucos a nosa programación vai crecendo; e así recentemente incorporáronse Dale la vuelta ou Mesas y manteles. Esa é a nosa aposta para 2017, seguir sumando, e para iso, contamos contigo.