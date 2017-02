O control das colonias felinas de Pontevedra, protagonista dunha nova campaña animalista

A Asociación Animalista Libera e a entidade pontevedresa Difusión Felina colaboran na posta en marcha dunha campaña de sensibilización sobre o necesario control das colonias felinas en Pontevedra, con especial incidencia sobre os 'gatos ferales', aqueles que practicamente non teñen contacto cos humanos e viven en estado salvaxe.

O programa, que conta coa colaboración do Concello de Pontevedra, implica a repartición de 2.500 folletos nos que se incidirá sobre os beneficios de ter colonias felinas controladas. Ademais, inclúe as habituais intervencións de esterilización que se realizan cada ano no municipio, parte delas financiadas con fondos municipais, e tarefas para sinalizar e autorizar aos voluntarios para realizar as tarefas de xestión, como a alimentación ou a limpeza das contornas onde se sitúan os felinos.

Segundo indican Libera e Difusión Felina,o control dos gatos ferales no municipio baséase nos principios do modelo CES (captura, esterilización e posterior retorno dos animais ao espazo que ocupaban orixinalmente), pero cun sistema de alimentación máis limpo e ordenado. Sumado á esterilización, contribúe a reducir as molestias veciñais por ruídos ou pelexas.

Os colectivos animalistas inciden en que o uso ou colocación de cebos tóxicos na vía pública, ou en recintos privados, pode supoñer penas de prisión de ata dous anos. Respecto diso, lembran que nos últimos tempos foron habituais os intentos de envelenamento dalgúns dos núcleos de gatos ferales, como o ocorrido o pasado mes de xaneiro na rúa Rafael Dieste, denunciado ante o Xulgado de Garda.