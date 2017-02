Estas son as primeiras achegas á nova ordenanza de protección animal

A Asociación Animalista Libera e a entidade internacional FFW reclaman poder participar nos procesos de consulta e elaboración da Ordenanza de protección animal en Pontevedra aos que o Goberno municipal convidou ás entidades protectoras locais para lograr o mellor marco regulador.

As primeiras achegas que chegan ao consistorio piden que a ordenanza limite o encadenamiento de cans, que acabe co uso de animais en espectáculos e atraccións, ou que deixe claras as competencias do Concello en materia de sensibilización e prevención.

Os animalistas tamén apostan por unha Ordenanza que "blinde" a xestión responsable das colonias felinas, así como o catálogo de prohibicións.

Outra das suxestións que trasladaron ao goberno local é que invista fondos na creación de zonas de esparexemento para animais domésticos.

Pola súa banda, a concelleira de Cidadáns en Pontevedra, María Rey, recolleu as achegas dos colectivos Palleiros e Difusión Felina Pontevedra respecto ao abandono e malos tratos animal.

María Rey insiste en que "non podemos deixar que todo o peso deste traballo recaia nestes colectivos. É un labor de civismo pero tamén ambiental na que o concello debe estar implicado".