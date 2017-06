Difusión Felina, obrigada a frear a recollida de gatos abandonados en Pontevedra ante a falta de casas de acollida

A asociación Difusión Felina viuse obrigada a frear a recollida de gatos abandonados en Pontevedra por dous motivos: falta de espazo en casas de acollida e de fondos económicos para soster todos os gatos que xera. A decisión adoptárona ao verse desbordados con máis de 40 animais baixo a súa tutela.

A entidade pide colaboración cidadá ante o momento "delicado" que atravesan. É unha situación habitual nesta época do ano, na que adoitan verse completamente desbordados debido ao incremento de abandonos. Este ano suspenderon as acollidas fai ao redor dun mes porque, a diferenza dos anteriores, o número de adopcións reduciuse máis dun 60%. Houbo máis dun centenar de abandonos e só atoparon familia para 40.

Segundo explican desde o colectivo, o aumento de abandonos e redución das adopcións "incapacítaos a poder seguir recollendo gatos abandonados" a non ser que aparezan máis casas de acollida, de modo que fan un chamamento á cidadanía. Indican que entre os 40 gatos que teñen baixo a súa tutela hai tanto animais adultos como crías e de todos os tamaños e carácter.

Difusión Felina noi dispón de ningún refuxio nin lugar onde atender aos gatos que non sexan as súas propias casas e as de voluntarios e colaboradores, que actualmente se atopan completamente desbordadas, por iso é polo que necesitan "urxentemente" persoas que acollan gatos o tempo que poidan, desde unha semana a varios meses.

Ademais, lembran que a asociación corre con todos os gastos veterinarios e de manutención dos animais, de modo que as persoas que se ofrezan neste caso só terán que brindarlle un fogar mentres non atopen unha familia para o gato.

Calquera persoa interesada en adoptar, facer de casa de acollida, ou colaborar coa asociación, pode poñerse en contacto con eles en difusionfelinapontevedra@gmail.com ou mediante mensaxe na súa páxina de Facebook.