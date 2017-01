Axentes das policías Local e Nacional lograron deter na mañá deste luns a un veciño de Pontevedra como presunto autor dun delito de violencia de xénero tras supostamente agredir á súa parella nun domicilio e, posteriormente, encerrarse con ela na vivenda a pesar da solicitude dos axentes de que lle abrisen a porta.

Todo ocorreu pasadas as 11.00 horas da mañá deste luns na rúa A Estrada da cidade. A Policía recibiu unha alerta cidadá que refería que había unha persoa pedindo auxilio no interior dun piso, de modo que varias patrullas das policías Local e Nacional desprazáronse ao lugar. Unha vez alí, comprobaron que había unha parella encerrada nunha casa e que o home se negaba a abrir.

Ante esta situación, pediuse a colaboración do Corpo de Bombeiros de Pontevedra ante a previsión de que fose necesario entrar á forza na vivenda. Finlamente, non se precisou a súa intervención, pois o home respondeu as peticións policiais e abriu a porta.

O home foi detido pola Policía Nacional e trasladado á Comisaría Provincial da rúa Joaquín Costa mentres que a muller foi derivada ao centro de saúde da Parda para recibir asistencia sanitaria e verificar se presentaba algunha lesión.

Precisamente o pasado 5 de xaneiro a Policía Local tivo constancia dun caso similar noutro punto da cidade, cun home que pegou á súa parella diante dos seus fillos e logo impedíalle abrir a porta aos axentes.

-HABERÁ AMPLIACIÓN-