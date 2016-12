Visto e prace de Costas ao polígono do Vao

O Concellode Pontevedra acaba de recibir o informe favorable da Dirección Xeral de Costas do Polígono do Vao. Con este último trámite previo para aprobar a modificación da delimitación do polígono, poderá arrancar toda a tramitación de xestión e urbanística, que compete aos propietarios do polígono, antes de outorgar as licenzas pertinentes. A pesar de toda a tramitación que queda pendente, dende os Servizos Urbanísticos estímase que no ano 2017 poderíase dar a licenza de construción.

O informe de Costas é favorable sobre a parte do domínimo marítimo-terrestre do polígono. Con esta aprobación, o pleno do xaneiro podería aprobar definitivamente o expediente para logo publicarse no DOG e no BOP, ademais de do Rexistro de Planeamento da Xunta.

Dende ese momento, e pendente dunha permuta con Estradas de Fomento para a normalización de fincas que deben facer os propietarios, poderase iniciar toda a tramitación urbanística propiamente dita para obter as licenzas oportunas.

O proceso de modificación do polígono do Vao leva varios anos de tramitación e máis dunha ducia de informes favorables, entre eles, algúns tan singulares como o da Dirección Xeral de Aviación Civil de Fomento. Este polígono estaría dividido en dous: un de 24.138 metros cadrados e outro de 5.642 metros cadrados, de uso mixto comercial.

O desenvolvemento deste polígono está contemplado no Plan Xeral de Pontevedra dende o ano 1989, pero nestas décadas foi atravesado pola autoestrada e pola estrada de Vilagarcía. Esta situación de distintos lindeiros, obrigou a unha tramitación tan complicada que con este último informe vai chegando ao seu fin.

No novo polígono fíxanse as seguintes reservas:

Superficie de solo destinada a espazos libres e zonas verdes: 4.406,02 metros cadrados

Superficie para equipamentos: 688,30 metros cadrados

Superficie para dotación: 164,75 metros cadrados

Superficie para infraestrutura de comunicación: 3.915,06 metros cadrados

Superficie destianda a viario público: 7.085,49 metros cadrados

O número de prazas de estacionamento é de 74 prazas.

A superficie total edificable é de 22.689,53 metros cadrados. Desta edificabilidade, o 10% correspóndelle ao Concello. Para materializala prevese unha cesión dunha parcela de 1.758 metros cadrados.