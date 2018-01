Ventana indiscreta: Igualdad

La igualdad de género entre hombres y mujeres, no cabe duda que ha mejorado mucho en las últimas décadas en nuestro país, pero hay cuestiones que aún no se han superado: el uso del tiempo que dedican unos y otras al cuidado de la casa, aún siguen existiendo grandes disparidades en los salarios con respecto al mismo trabajo, discriminación y violencia hacia las mujeres, y comportamientos machistas de palabra y obra.

A veces, yo que vivo entre mujeres, me sorprendo de alguna terminología inadecuada que utilizo, y que está ubicada en mi subconsciente.

El simple hecho de salir de casa, ya significa un escrutinio realizado por la mirada de hombres que puntúan, la vestimenta, los andares, la parte delantera y trasera. Algunos se creen en el derecho de dar una puntuación como si fueran el jurado de operación triunfo.

A las mujeres desde pequeñas se les educa para evitar el acoso, y la violencia de los hombres. No salgas sola, no vayas por calles oscuras, ¿Con quién sales?. ¿A dónde vas?, ¿Llámame cuando llegues?, ¿qué te pones?, ¡vas provocando!. Mientras que a los hombres por el simple hecho de serlos se entiende que no van a tener ningún problema.

Es también lamentable el papel de algunos medios de comunicación que lejos de ayudar, distorsionan la realidad y hacen un daño inmenso a las mujeres que dicen proteger. El caso Diana Quer, es un claro ejemplo de rapiña mediática. Ni la dignidad, ni la intimidad de Diana fue respetada y se causó mucho dolor innecesario a la familia y por extensión a todas la mujeres.

Acaso no se acuerdan ustedes de titulares tan innecesarios como: "El entorno problemático de Diana Quer, ¿Causa de su desaparición?; "Diana Quer, denunció a su padre en mayo por retenerla en casa"; "Una grafóloga: Diana Quer es inmadura y con una autoestima muy baja".

Rumores infundados, cotilleos imposibles e imágenes en diferentes poses de la víctima en televisión, que han hecho mucho daño y deberían hacer reflexionar a los medios. Su único "delito" fue encontrarse en el camino a un monstruo, que no vio en ella, un igual, un semejante.

Para lograr la igualdad de género de facto, es necesario un planteamiento multifacético que incluya la educación, sensibilización de toda la sociedad, decisiones legislativas con acciones positivas respecto a la desigualdad existente en las empresas, entidades, organismos y otras muchas medidas consensuadas por los poderes públicos que nos lleve a ser una sociedad más justa y equilibrada.