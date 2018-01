Parece fuego

La magia de la niñez nos mantiene borrachos, hechizados, nos hace estar en un estado de descanso permanente que, tal vez, sea la sensación más pura a la que podemos aspirar para lograr la serenidad.



Tú mismo produces magia y quien no cree en la magia jamás se topará con ella por mucho que la busque. Un cuerno luminoso, una nebulosa de nobles ideas, una noche más a la espera de un amanecer que nos obsequie con regalos que quizás no merezcamos, ya que durante el pasado año no hemos sido las buenas personas que nos habíamos prometido ser.



Antaño a los magos se les respetaba porque eran personas sabias que siempre procuraban ver un poquito más allá. Hoy en día, a muchos de ellos se les encierra en cuartos blancos y acolchados, atibiados algunos de ellos con dolorosas camisas de fuerza, sin saber el que los encierra si la locura del que puede ojear lejos de la realidad es una enfermedad o sólo una manera elevada de huir de uno mismo, de las imposiciones de una sociedad mal sana y peor nutrida.



Es por ello que los niños nos ganan de goleada en el arte de ser felices. Ellos, desde su respetable inocencia, logran ser dichosos con cosas rarísimas, con detalles pequeños y sin sentido, con cuentos donde aparecen todo tipo de seres -aparentemente- inexistentes. Luego, más pronto que tarde, llega la adultez con sus manos de barro corrupto, y el espíritu del infante muere o duerme, gracias a las incitaciones de los adultos y sus reglas de todo a un euro.



Peter Pan no quiso crecer y no salió tan mal parado: "Ven conmigo, donde los sueños nacen, donde el tiempo no está planificado. Piensa en cosas felices y tu corazón volará con alas para siempre".



Es por ello que el Día de Reyes supone, en cierto modo, la imaginación que hemos ido perdiendo y la esperanza de los que no la quieren perder, por mucho que las doctrinas adultas luchen incesantemente por echar por tierra la bondad del que aún cree en lo intangible, en unicornios tricolor, en hadas ruborizadas o en lugares donde las casas están construidas con chocolate y las brujas son temidas y reconocidas por sus pestilentes alientos y sus narices horrendas, deformadas.



O resumido a la manera del físico estadounidense Robert Oppenheimer:



"Hay niños jugando en la calle que podrían resolver algunos de mis problemas clave en física, debido a que ellos tienen formas de percepción sensitiva que perdí hace mucho tiempo".



Así pues, yo les invito a recuperar por unos segundos la percepción sensitiva de antaño, esa que parece fuego, para así percibir una vez más aquellos tiempos donde la infancia era más larga que la vida.