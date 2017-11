In memoriam de Javier Viéitez

Cando entrei na Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, o meu interese por temas relacionados coa parroquia levoume a establecer comunicación con Javier.

Vía Messenger comuniqueime con el e díxenlle as miñas inquedanzas sobre temas relacionados co monte, co seu xardín, como el referíase cando falaba do seu querido medio onde traballaba .

Quedamos en vernos aos poucos días na Praza da Verdura, alí atopámonos unha mañá e cun café con leite por medio empezamos a falar de todo o relacionado co seu medio.

Ofreceuse en colaborar no que el puidese: darnos a súa opinión, consellos e criterios sobre todo o que concerniese en relación co monte. Quedamos en ir véndonos e así ir, aos poucos, achegándonos as súas ideas e consellos.

Cando sucederon estes últimos incendios a súa preocupación era evidente e eu seguía as súas publicacións. Evidentemente Javier mostraba a súa indignación por todo o que estaba a acontecer.

Pero quen ía dicir que aos poucos días Javier deixábanos? Non mo podía crer cando saíu a noticia no Facebook, non era xusto , el non tiña porque irse, necesitabámolo aí, no seu xardín, coidándoo como el sabía.

Tras uns días pensando en como poder renderlle a miña pequena homenaxe púxenme en contacto con Enrique Alvite e pedinlle a súa colaboración.

Unhas fotografías que fun copiando do seu muro e a interpretación de Alvite é a miña achega para ter no recordo a Javier Viéitez .

Grazas Javier por todo o que me ensinaches.

Juan José Esperon Recarey