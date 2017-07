Enfermeros cabreados

Los enfermeros de la lista de pool del área de Pontevedra, estamos realizando unas protestas contra la Gerencia de Sanidad de Pontevedra, con motivo de la contratación en verano. Nos hemos puesto en contacto con varios medios de comunicación y hemos decidido enviar una nota genérica al resto de medios, por si les interesa hacerse eco de nuestra protesta.

Antes de nada, gracias por escucharnos y por invertir tiempo con nuestro colectivo.

Hemos decidido hacerlo de manera anónima para evitar represalias. Todo el colectivo está de acuerdo.

Les explico por encima cómo funciona el Sergas. El Sergas se divide en áreas, nosotros pertenecemos al área de Pontevedra. Dentro del área de Pontevedra hay varias listas de contratación divididas en Hospitalización y en Atención Primaria. Dentro de hospitalización hay 3 listas más, una general (donde estamos todos), y luego dos que son incompatibles entre sí (desde este año con la entrada del nuevo pacto de contratación), son la lista especial (uci-rea, quirófano, hematología...) y la lista de pool. En la lista pool hay 29 personas tanto en hospitalización como en Atención primaria (total 58 enfermeros en Pontevedra). Según el área varia el número de miembros (en Vigo son casi 100).

El pool (nombramientos de corta duración), es una lista que se ha creado para enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y pinches. Estas listas cubren "nombramientos de corta duración al objeto de dar cobertura a las necesidades de personal estatutario producidas como consecuencia de ausencias de carácter urgente y no programado, de duración no superior a 4 días".

Figurar en la lista de pool como titular, implica una serie de obligaciones (disponibilidad 24h al día, los 365 días del año. No nos podemos negar a ningún llamamiento (bodas...), solo podemos trabajar un máximo de 12 días y muchas veces no llegamos ni a esa cifra, tenemos un sinfín de sanciones (ej acudir al médico y no poder aceptar un contrato, puede implicar hasta 30 días sin trabajo, etc). Vamos, implica vivir única y exclusivamente para el Sergas (entre otras cosas porque el sergas no permite la compatibilidad con otro empleo). Se cobra las horas trabajadas y se cotiza solo por esas horas (ej: que trabajas 10 días ese mes, cobras los 10 días, firmas 10 contratos, y cotizas los 10 días).

¿Por qué la gente se apunta en estas listas? porque por permanecer en estas listas un año nos dan 1,5 puntos extra (que solo valen para promocionar en la lista general, ya que para la consecución de la plaza por oposición, estos puntos se restan).

Nuestra reivindicación viene motivada por la adjudicación de contratos de verano. El EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada) de Pontevedra, da los contratos primero por listas especiales, luego por lista general (tal y como recoge el pacto de contratación). El problema surge cuando se agota la lista general, que el EOXI de Pontevedra en vez de seguir otorgando los contratos al personal pool por orden de posición en la lista general (como nos consta que hacen otras áreas y como se recoge en el pacto de contratación firmado por sindicatos y administración), otorga los contratos a los enfermeros recién titulados, los cuales no están dentro de ninguna lista ( ya que hasta octubre no se abre el plazo de inscripción y hasta mayo 2018 no se hace efectiva la nueva lista), no poseen méritos... Nosotros les proponemos que nos oferten al personal pool los contratos sobrantes de verano y a los enfermeros recién titulados les ofrezcan los contratos urgentes y no programados. (Lo que hacen las otras áreas).

El pool tiene derecho a los contratos de más de 3 meses (bajas...), el EOXI argumenta que no sabe cuánto van a durar y se las ofrece a os alumnos recién titulados, dándose la situación de que hay alumnos del año pasado que han cogido bajas que son efectivas a día de hoy y este año va a volver a pasar.

El EOXI, niega permisos al personal, argumentando que no hay personal disponible y el personal pool estamos trabajando una media de 2 días a la semana (en algunos casos menos) y alumnos recién titulados haciendo el mes entero e incluso les piden que hagan días a mayores. Y nosotros en casa.

No entendemos para que nos esforzamos todo el año estando disponibles para contratos muy precarios, si luego los puntos extra de contraprestación no sirven para nada, ya que dan bajas y mejores contratos a gente sin méritos (sin puntos, ni están incluidos en la lista).

Los sindicatos Prosagal y Satse nos están ayudando y nos brindan su apoyo. El resto de sindicatos guardan silencio.