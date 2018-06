O Triatlón Cidade de Pontevedra estreará circuíto cunha espectacular transición na ponte dos Tirantes

A transición da natación ao ciclismo na ponte dos Tirantes será o momento estrela do XVIII Tríatlon Cidade de Pontevedra que se desenvolverá durante este sábado 23 de xuño na contorna do río Lérez.

Está previsto que 382 deportistas participen nesta competición que conta cunha proba popular minisprint, que se iniciará ás 15.00 horas. Tamén se desenvolverá, a partir das 16.00 horas, o campionato galego de Paratriatlón con cinco participantes, ademais da proba non competitiva denominada 'Nada e corre' para benjamines e alevíns, menores con idades comprendidas entre os 9 e os 12 anos. A proba masculina sen tempo de corte iniciarase ás 17.30 horas, unha hora máis tarde comezará a proba con tempo de corte. A competición finalizará coa proba feminina, ás 19.00 horas.

Este mércores presentábase no Concello de Pontevedra esta edición dunha proba que cambia de circuíto debido ás obras que se desenvolven en Monte Porreiro. O novo trazado gustou tanto á organización que estudan a posibilidade de que se converta en definitivo en próximas probas. Comezará no embarcadoiro do Lérez, tras a transición na ponte dos Tirantes transcorrerá na parte de ciclismo por Alexandre Bóveda, campus universitario e avenida de Compostela para finalizar coa proba a pé pola Illa das Esculturas coa meta situada fronte aos antigos terreos de Tafisa. Segundo explicaba Miguel Fernández, responsable da organización, esta proposta simplifica tamén os cortes de tráfico e as limitacións de aparcadoiro que se realizarán entre as 14.30 e as 20.00 horas.

A distancia sprint establece 750 metros de natación, 20 quilómetros de ciclismo e 5 quilómetros de carreira a pé. Para minisprint, o percorrido redúcese a 300 metros de natación, 10 quilómetros en bicicleta e 2,5 km de carreira.

O presidente da Federación Galega de Tríatlon, Óscar Surís; o delegado de Deportes, Daniel Benavides e unha representante de Coca-Cola, que xunto a Supermercados Froiz, patrocina o evento, presentaban coa concelleira de Deportes, Anxos Riveiro esta proba que servirá como aperitivo do Campionato de España de longa distancia e do campionato de cros, que se celebrarán durante o mes de agosto.

Entre os favoritos para facerse coa proba feminina atópanse Inés Castaño, actual campioa júnior de España; a súa irmá Carla Castaño e Ana Barbeito. En categoría masculina as principais opcións de vitoria céntranse no pontevedrés Pablo Dapena, en Andrés Cendá e Martín Carreira.