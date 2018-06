Pablo Dapena, obxectivo Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia

A pasada tempada proclamouse campión de España de longa distancia, pero quedou cravada a espiña de saber que pasaría no Mundial de Canadá se non chega a ser descualificado nunha polémica decisión.

Por iso Pablo Dapena tentará de novo asaltar o trono mundial do tríatlon da especialidade longa, competindo o próximo mes de xullo na proba incluída dentro do ITU Multisport Festival que se celebrará en Fyn, Dinamarca.

O deportista pontevedrés é un dos dous seleccionados polos técnicos da Federación Española de Tríatlon, xunto ao valenciano Emilio Aguayo, para buscar o título en territorio danés.

Alí enfrontarase a unha proba que contará cun percorrido de 3.000 metros de natación, 120 quilómetros de ciclismo e 30 quilómetros de carreira a pé, que se disputará o sábado 14 de xullo e na que tentará confirmar as boas sensacións demostradas no tramo inicial da tempada en eventos de media distancia como os da franquía Challlenge, nos que non baixou do podio a pesar de medirse a algúns dos principais nomes do panorama internacional.

Por se o premio non fóra xa o suficientemente grande, un bo papel en Dinamarca supoñería un premio extra para Dapena, colocarse como un dos grandes favoritos da especialidade cando en 2019 o ITU Multisport Festival se dispute na casa, en Pontevedra.

A cidade de Lérez será escenario ademais este ano, o día 25 de agosto, do Nacional de Longa Distancia, co pontevedrés defendendo o título logrado en Eivissa.