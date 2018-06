Álex González acepta a oferta de renovación do Pontevedra

A quinta renovación fíxose de rogar máis dunha semana no Pontevedra Club de Fútbol, desde o anuncio dos primeiros movementos no equipo, pero trátase dunha das prioridades do club.

Álex González seguirá vestindo de granate o próximo curso, no que será o seu terceiro ano en Pasarón. Farao despois converterse no tramo final da liga nun dos homes máis determinantes do plantel e en peza clave para lograr a permanencia.

Na que foi a súa segunda tempada en Pontevedra, o extremo zurdo participou en 34 partidos de liga, 23 deles como titular, anotando 5 goles, incluíndo un na última xornada para certificar a continuidade do equipo na Segunda División B.

Nada máis coñecerse a noticia, Álex González quixo enviar unha mensaxe aos afeccionados declarando sentirse "orgulloso de poder seguir defendiendo otra temporada más la camiseta y el escudo de este equipo".

Orgulloso de poder seguir defendiendo otra temporada más la camiseta y el escudo de este equipo @PontevedraCFSAD . pic.twitter.com/OE5awHX0Id — Álex González (@Alexgm07) 15 de junio de 2018

Á espera de que se resolvan as negociacións con outros xogadores aos que o club presentou oferta, como son David Goldar, Éder Díez, Anxo, Kevin, Adrián León ou Jimmy, coa renovación de González pasan a ser oito os futbolistas que contan con contrato en vigor xunto a Mouriño, Edu, Álex Fernández, David Castro, Berrocal, Nacho López e Darío Flores.