Os equipos da Gimnástica, abocados a loitar pola permanencia

Tanto o equipo masculino de División de Honra como o feminino de Primeira División da Sociedad Gimnástica deberán certificar a permanencia na última xornada das ligas nacionais, a disputar o fin de semana do 16 e 17 de xuño.

Aínda que abocados á final pola permanencia, os que mellor chegarán á cita serán os mozos, que este sábado asinaron un terceiro posto no seu encontro da segunda xornada, celebrado en Soria, repetindo así o feito na primeira cita.

O Playas de Castellón (229 puntos) cumpriu os prognósticos e fíxose co triunfo no Estadio dos Pajaritos de Soria, seguido do Atletismo Numantino (179 puntos), mentres que os pontevedreses sumaron 142 puntos nunha dura pelexa con L'Hospitalet, o que superaron por un punto (141).

Nesta xornada os atletas da Gimnástica non conseguiron ningún triunfo parcial, pero si catro segundo postos e sete terceiras posicións, que lle permitiron finalizar nesa terceira praza que pode resultar clave na final pola permanencia. Así, a Sociedad chega á fase final con 2 puntos no posto 12 dos 16 equipos que compoñen a División de Honra.

Consulta os resultados completos da segunda xornada da División de Honra Masculina de atletismo.

O EQUIPO FEMININO, CUARTO EN TORRENT

Peor lle foron as cousas na Comunidade Valenciana ao equipo feminino, que non puido pasar da cuarta posición no seu enfrontamento e tamén acudirá á final pola permanencia, no seu caso na Primeira División.

As pontevedresa competiron en Torrent sumando 131 puntos, superadas polo club local do CA Torrent (153), o Bahía Algeciras (181.5) e o vencedor da xornada, o ISS - L'Hospitalet (221.5 puntos).

Eva Cid (1.500 metros) e Andrea González (xavelina) lograron dúas vitorias parciais para o equipo, pero non foi suficiente para eludir a última posición.

Consulta os resultados completos da segunda xornada da Primeira División Feminina de atletismo.