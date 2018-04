O ITU Multisport Festival 2019 de Pontevedra, recoñecido como evento de "excepcional interese público"

A organización do ITU Multisport Festival de Pontevedra, competición que supoñerá a celebración de ata 5 campionatos do Mundo de tríatlon na cidade de Lérez en 2019, recibiu este martes unha grata noticia coa presentación do proxecto de lei dos Orzamentos Xerais do Estado.

O evento foi recoñecido como de 'excepcional interese público' nos Orzamentos Xerais, o que supón un importante impulso especialmente a nivel captación de recursos económicos.

"O que significa é que as empresas e patrocinadores que queiran apostar por el van a ter unhas reducións fiscais importantes", explicou a concelleira de Deportes, Anxos Riveiro, tras coñecer a noticia.

Tanto o Concello de Pontevedra como a Federación Española de Tríatlon levan meses traballando para conseguir esta catalogación con contactos co Consello Superior de Deportes que dirixe actualmente o anterior Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, con quen o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores chegou a tratar o tema en varias ocasións.

"É un pulo á hora de buscar os patrocinadores que farán sostible económicamente esta proba", recoñece Riveiro, que permitirá á organización "centrar os nosos esforzos en que os deportistas estean o mellor posible" e na imaxe que ofrecerá a cidade, que se converterá no centro do tríatlon mundial.

Aínda que o orzamento definitivo do ITU Multisport Festival 2019 debe aínda pecharse en próximas reunións coas administracións públicas e deportivas implicadas no comité organizador, a declaración de evento de excepcional interese público, no caso de aprobarse os Orzamentos Xerais do Estado, supón o primeiro éxito duns campionatos chamados a deixar pegada na cidade.

O festival multideporte promovido pola Federación Internacional de Tríatlon (ITU) supoñerá a celebración en Pontevedra, do 27 de abril ao 5 de maio de 2019, dos mundiais de tríatlon de longa distancia, tríatlon cros, dúatlon, aquatlón e aquabike.