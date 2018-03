José Venancio desvela a convocatoria da Selección Española de fútbol sala que xogará en Pontevedra

Xa se coñece o equipo que defenderá a camiseta de España no encontro amigable que xogará o vindeiro luns 2 de abril en Pontevedra.

O seleccionador nacional absoluto de fútbol sala, José Venancio, desvelou este luns a convocatoria oficial para a concentración que se desenvolverá en Galicia, a primeira cita desde o recente campionato de Europa no conseguiron a medalla de prata.

Os xogadores están chamados a concentrarse o domingo 1 de abril no Hotel Galicia Palace de Pontevedra, onde o luns xogarán o primeiro dos partidos previstos ante Finlandia (19:30 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes. O segundo xogarase o 3 de abril en Ferrol ante o mesmo rival.

Na lista non figura o vigués Pola, entre outros, mentres que as principais novidades son as do gardameta Dídac Plana (Jaén), os alas Adri Ortego (Zaragoza) e Eric Martel (Osasuna) e o ala-pívot Javier García Chino (Jaén).

A convocatoria complétana Barrón (Palma) en portería, os peches Marc Tolra (Barcelona), David García (Ribera Navarra) e Lolo (Palma), os alas Dani Saldise (Osasuna), Andresito (Pozo Murcia) e Adri (O Parrulo Ferrol), o ala-pívot Raúl Campos (Benfica) e os pívots Álex (Pozo Murcia) e Solano (Inter Movistar).