Arosa e Céltiga conseguen triunfos para soñar, Ribadumia arranca un punto e Villalonga cae goleado

Partido entre Arosa e Ribadumia na Lomba © Cristina Serantes

Vitorias de vital importancia para Arosa e Céltiga e bo empate do Ribadumia en Cangas fronte un Alondras que se estrelou contra a ordenada defensa aurinegra, mentres o Villalonga encaixou unha nova derrota, nesta ocasión na súa visita a un dos favoritos da liga como o Bergantiños.

Trece xornadas sen perder, con sete vitorias e seis empates, dan para moito, tanto como para que o Arosa incorpórese á festa dos grandes e estea xa compartindo o cuarto posto da táboa con Alondras e Somozas.

Fronte a un complicado Laracha, os de Jorge Otero seguen en liña ascendente e impuxéronse cun gol en cada tempo nun partido no que Julio Rey e Sylla marcaron diferenzas.

Precisamente Julio Rey abría o marcador na Lomba aos 13 minutos nun lanzamento de falta lateral á que non chegou ninguén e terminou sorprendendo ao porteiro visitante.

Ata o minuto 69 non chegaría a sentenza e faríao grazas a unha xogada individual de Sylla que culmina cun remate cruzado ao que non pode chegar o meta coruñés.

Exercicio de supervivencia do Céltiga fronte a un Racing Villalbés que mereceu máis pero que se estrelou ante a actuación do meta local Manu Táboas, culpable de que os branquivermellos conseguisen tres puntos de ouro fronte a un dos aspirantes ao play-off.

Con dominio do cadro lucense, o primeiro tempo transcorreu sen goles, ata que no minuto 52 unha xogada illada termina cun centro desde a esquerda que Manu remata de cabeza no único tiro a portería que realizou o equipo local.

Logo foi un querer e non poder por parte do Racing Villalbés, fronte a un Céltiga que apertou os dentes con firmeza para defender a mínima renda e terminar gañando.

Adiantouse o Ribadumia no Morrazo e logo defendeu a súa vantaxe con acerto fronte a un Alondras que xa suma oito xornadas sen perder, o que lles permite meterse en posicións de play-off, aínda que cun sabor amargo, ao non ser capaces de pasar do empate.

Aos seis minutos un grave erro de Arán ao tentar ceder ao seu porteiro, daba paso ao gol visitante, cando Hugo Soto aproveita para ceder a Josiño que só ten que empuxar á rede.

Os de Antonio fixéronse donos do partido e tras desperdiciar varias ocasións, incluíndo un remate ao poste, empataban pouco antes do descanso cun centro de Jonás que Javi Domingo introduce na súa propia porta.

Os minutos finais foron de nervios para os locais, que vían como se lles escapaban dous importantes puntos, fronte a un Ribadumia que aguantou firme o acoso branquivermello dun Alondras que terminou con dez, ao ser expulsado por dobre amarela Abel.

Non era o escenario máis propicio As Eiroas para que o Villalonga rompese a súa longa xeira de resultados negativos e o Bergantiños non lle deu opción, a pesar de que tardou en sentenciar o resultado ao seu favor para manter a súa privilexiada posición na loita polo liderado co Compostela.

Rodri adiantaba aos locais aos 13 minutos de xogo, pero logo o Villalonga mantívose no partido ata a recta final, cando un dobrete de Pablo Antas, aos 82 minutos e no tempo engadido, completou unha goleada non tan cómoda como o resultado final parece indicar.

