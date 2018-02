O Mercantil empeza a traballar na organización do Campionato de España Alevín de Tenis

Unha delegación técnica da Real Federación Española de Tenis (RFET) visitaron este xoves as instalacións do Casino Mercantil en Mourente onde se celebrará o próximo mes de xullo o Campionato de España de categoría alevín.

Javier Soler, extenista profesional e agora director Deportivo da RFET, e Jose María Pizá, técnico organizador os campionatos nacionais e Copa Davis, pasaron revista ás instalacións e comezaron os traballos de organización do evento.

Pola parte pontevedresa compoñen a comisión de traballo Manuel Álvarez (xuíz árbitro), Margarita Outón e Benjamín Valladares (directivos do Mercantil), Chisco Pardo (xerente da FGT), Miguel Lapido (director do torneo), Ernesto Filgueira (presidente do Mercantil) e Anxos Riveiro (concelleira de Deportes).

Ademais de visitar as instalacións do club, a delegación da RFET percorreu tamén o centro da cidade.

O Campionato de España de Tenis Alevín reunirá en Pontevedra a 128 nenos e 30 adestradores nunha competición que se disputará entre o 2 e o 8 de xullo.